Медведев заявил, что Россия «справится быстрее» при помощи Европы

19 апреля 2025 в 00:41 Размер текста - 17 +

Медведев дал прогноз по разрешению украинского кризиса Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Если в урегулировании украинского кризиса не будет прогресса, США могут прекратить поддержку Киева, при этом Евросоюзу стоит поступить аналогичным образом. Россия же, в свою очередь, скорее продвинется в этом вопросе. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X. «Американские официальные лица заявили, что если в украинском деле не будет прогресса, Соединенные Штаты умоют руки. Мудро. И ЕС должен сделать то же самое. Тогда Россия быстрее во всем разберется», — отметил Дмитрий Медведев в своем сообщении в социальной сети. Ранее Медведев заявил, что отправка миротворцев на Украину ознаменует начало войны с НАТО. Он подчеркнул, что подобная мера может быть расценена как поддержка неонацистов в Киеве. Как сообщало URA.RU ранее, по мнению президента США Дональда Трампа, процесс по урегулированию украинского конфликта близится к завершению. Глава Белого дома акцентировал внимание на том, что есть «по-настоящему хорошие шансы добиться этого». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если в урегулировании украинского кризиса не будет прогресса, США могут прекратить поддержку Киева, при этом Евросоюзу стоит поступить аналогичным образом. Россия же, в свою очередь, скорее продвинется в этом вопросе. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X. «Американские официальные лица заявили, что если в украинском деле не будет прогресса, Соединенные Штаты умоют руки. Мудро. И ЕС должен сделать то же самое. Тогда Россия быстрее во всем разберется», — отметил Дмитрий Медведев в своем сообщении в социальной сети. Ранее Медведев заявил, что отправка миротворцев на Украину ознаменует начало войны с НАТО. Он подчеркнул, что подобная мера может быть расценена как поддержка неонацистов в Киеве. Как сообщало URA.RU ранее, по мнению президента США Дональда Трампа, процесс по урегулированию украинского конфликта близится к завершению. Глава Белого дома акцентировал внимание на том, что есть «по-настоящему хорошие шансы добиться этого».