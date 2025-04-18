18 апреля 2025

Медведев заявил, что Россия «справится быстрее» при помощи Европы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание программной комиссии партии Единая Россия. Москва, медведев дмитрий
Медведев дал прогноз по разрешению украинского кризиса Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Если в урегулировании украинского кризиса не будет прогресса, США могут прекратить поддержку Киева, при этом Евросоюзу стоит поступить аналогичным образом. Россия же, в свою очередь, скорее продвинется в этом вопросе. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X.

«Американские официальные лица заявили, что если в украинском деле не будет прогресса, Соединенные Штаты умоют руки. Мудро. И ЕС должен сделать то же самое. Тогда Россия быстрее во всем разберется», — отметил Дмитрий Медведев в своем сообщении в социальной сети.

Ранее Медведев заявил, что отправка миротворцев на Украину ознаменует начало войны с НАТО. Он подчеркнул, что подобная мера может быть расценена как поддержка неонацистов в Киеве.

Как сообщало URA.RU ранее, по мнению президента США Дональда Трампа, процесс по урегулированию украинского конфликта близится к завершению. Глава Белого дома акцентировал внимание на том, что есть «по-настоящему хорошие шансы добиться этого».

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Если в урегулировании украинского кризиса не будет прогресса, США могут прекратить поддержку Киева, при этом Евросоюзу стоит поступить аналогичным образом. Россия же, в свою очередь, скорее продвинется в этом вопросе. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X. «Американские официальные лица заявили, что если в украинском деле не будет прогресса, Соединенные Штаты умоют руки. Мудро. И ЕС должен сделать то же самое. Тогда Россия быстрее во всем разберется», — отметил Дмитрий Медведев в своем сообщении в социальной сети. Ранее Медведев заявил, что отправка миротворцев на Украину ознаменует начало войны с НАТО. Он подчеркнул, что подобная мера может быть расценена как поддержка неонацистов в Киеве. Как сообщало URA.RU ранее, по мнению президента США Дональда Трампа, процесс по урегулированию украинского конфликта близится к завершению. Глава Белого дома акцентировал внимание на том, что есть «по-настоящему хорошие шансы добиться этого».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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