18 апреля 2025

ВС РФ заняли стратегически важную точку на фронте в Сумской области

Марочко: ВС РФ взяли под контроль важную дорогу в Сумской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские военные закрепились, контролируя автодорогу в Сумской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие расширили огневой контроль над автодорогой между населенными пунктами Юнаковка и Олешня в Сумской области. Под контролем ВС РФ теперь находится около пяти километров трассы. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Юнаковка — Олешня — это трасса жизни для украинских боевиков. Наши военнослужащие уже расширили огневой контроль за этим участком трассы. И он довольно-таки существенный. Если мы говорим о расстоянии — где-то около пяти километров», — процитировало слова Марочко ТАСС.

Марочко также уточнил, что ВСУ продолжают использовать это путь для переброски сил в приграничную Курскую область. Однако обстановка для украинских военных там очень опасная.

Как сообщало URA.RU ранее, российские военные добиваются прогресса в Сумской области, расширяя санитарную зону вокруг населенных пунктов Веселовка, Журавка и Басовка. Ранее Минобороны РФ заявило об освобождении этих населенных пунктов.

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Российские военнослужащие расширили огневой контроль над автодорогой между населенными пунктами Юнаковка и Олешня в Сумской области. Под контролем ВС РФ теперь находится около пяти километров трассы. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Юнаковка — Олешня — это трасса жизни для украинских боевиков. Наши военнослужащие уже расширили огневой контроль за этим участком трассы. И он довольно-таки существенный. Если мы говорим о расстоянии — где-то около пяти километров», — процитировало слова Марочко ТАСС. Марочко также уточнил, что ВСУ продолжают использовать это путь для переброски сил в приграничную Курскую область. Однако обстановка для украинских военных там очень опасная. Как сообщало URA.RU ранее, российские военные добиваются прогресса в Сумской области, расширяя санитарную зону вокруг населенных пунктов Веселовка, Журавка и Басовка. Ранее Минобороны РФ заявило об освобождении этих населенных пунктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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