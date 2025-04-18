ВС РФ заняли стратегически важную точку на фронте в Сумской области

Марочко: ВС РФ взяли под контроль важную дорогу в Сумской области

19 апреля 2025 в 04:29 Размер текста - 17 +

Российские военные закрепились, контролируя автодорогу в Сумской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие расширили огневой контроль над автодорогой между населенными пунктами Юнаковка и Олешня в Сумской области. Под контролем ВС РФ теперь находится около пяти километров трассы. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Юнаковка — Олешня — это трасса жизни для украинских боевиков. Наши военнослужащие уже расширили огневой контроль за этим участком трассы. И он довольно-таки существенный. Если мы говорим о расстоянии — где-то около пяти километров», — процитировало слова Марочко ТАСС. Марочко также уточнил, что ВСУ продолжают использовать это путь для переброски сил в приграничную Курскую область. Однако обстановка для украинских военных там очень опасная. Как сообщало URA.RU ранее, российские военные добиваются прогресса в Сумской области, расширяя санитарную зону вокруг населенных пунктов Веселовка, Журавка и Басовка. Ранее Минобороны РФ заявило об освобождении этих населенных пунктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военнослужащие расширили огневой контроль над автодорогой между населенными пунктами Юнаковка и Олешня в Сумской области. Под контролем ВС РФ теперь находится около пяти километров трассы. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Юнаковка — Олешня — это трасса жизни для украинских боевиков. Наши военнослужащие уже расширили огневой контроль за этим участком трассы. И он довольно-таки существенный. Если мы говорим о расстоянии — где-то около пяти километров», — процитировало слова Марочко ТАСС. Марочко также уточнил, что ВСУ продолжают использовать это путь для переброски сил в приграничную Курскую область. Однако обстановка для украинских военных там очень опасная. Как сообщало URA.RU ранее, российские военные добиваются прогресса в Сумской области, расширяя санитарную зону вокруг населенных пунктов Веселовка, Журавка и Басовка. Ранее Минобороны РФ заявило об освобождении этих населенных пунктов.