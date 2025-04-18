Sky News: Россия и Украина обменяются пленными и ранеными 19 апреля

Россия и Украина проведут очередной обмен пленными и раненными 19 апреля при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил телеканал Sky News. В рамках обмена к себе на родину вернутся 246 человек с каждой стороны.
«В обмене примут участие 246 пленных с каждой стороны, из них 46 — раненые», — говорится в сообщении. Таким образом, с учетом данного обмена, при содействии ОАЭ около 3,2 тысяч пленных, как украинских, так и российских вернулись на родину за все время.
Сегодня, 18 апреля, стороны также обменялись телами военнослужащих: украинской стороне передали 909 тел военных ВСУ, а Москве вернули 41 солдата. По словам Владимира Рогова, председателя комиссии Общественной палаты РФ, пропорция обмена остается «традиционной» — 1 к 21, передает «Национальная служба новостей».
При этом последний обмен пленными между Украиной и Россией произошел 19 марта. Тогда Минобороны РФ сообщило, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. На Украину также вернулись 175 пленных, и еще 22 раненных бойца.
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