Крупнейший производитель курицы стал главным спонсором инаугурации Трампа

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Pilgrim's Pride пожертвовала пять миллионов долларов на инаугурацию Трампа, пишет WSJ
Pilgrim's Pride пожертвовала пять миллионов долларов на инаугурацию Трампа, пишет WSJ Фото:

Крупнейший производитель курицы в США, компания Pilgrim's Pride, стала главным спонсором инаугурации главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Компания Piligrim's Pride стала главным спонсором инаугурации Трампа», — говорится в материале газеты. Там добавили, что компания пожертвовала пять миллионов долларов. Эта американская продовольственная компания, одна из ведущих в своем сегменте, вышла из банкротства в 2009 году и перенесла свою штаб-квартиру в Колорадо в 2011 году.

В числе других крупных доноров также оказались Ripple, Robinhood и Coinbase. Общие расходы на инаугурацию составили 250 миллионов долларов, что в четыре раза превышает траты предыдущего президента Джо Байдена и превосходит собственный рекорд Трампа в 2017 году, когда он потратил 107 миллионов долларов.

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Крупнейший производитель курицы в США, компания Pilgrim's Pride, стала главным спонсором инаугурации главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Компания Piligrim's Pride стала главным спонсором инаугурации Трампа», — говорится в материале газеты. Там добавили, что компания пожертвовала пять миллионов долларов. Эта американская продовольственная компания, одна из ведущих в своем сегменте, вышла из банкротства в 2009 году и перенесла свою штаб-квартиру в Колорадо в 2011 году. В числе других крупных доноров также оказались Ripple, Robinhood и Coinbase. Общие расходы на инаугурацию составили 250 миллионов долларов, что в четыре раза превышает траты предыдущего президента Джо Байдена и превосходит собственный рекорд Трампа в 2017 году, когда он потратил 107 миллионов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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