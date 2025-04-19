Госдеп развеял главный миф вокруг сделки с Киевом по ископаемым

Госдеп США: сделка по недрам не имеет отношения к мирному урегулированию
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Соглашение по полезным ископаемым — отдельный процесс, заявила Брюс
Соглашение по полезным ископаемым — отдельный процесс, заявила Брюс Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сделка с Киевом по ископаемым не связана с мирным урегулированием конфликта на Украине. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Это нечто отдельное. Это не является частью переговоров о прекращении огня», — передает слова Брюс телеканал Fox News. США ранее предложили Украине новые условия по сделке с полезными ископаемыми, требуя половину доходов от природных ресурсов и портов, а также выплату 500 миллиардов долларов за поддержку в конфликте с Россией.

В то же время американская сторона заявила о готовности к уступкам. Там отметили, что в соглашении нет пункта, предоставляющего Вашингтону исключительные права контроля над будущим инвестиционным фондом.

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Сделка с Киевом по ископаемым не связана с мирным урегулированием конфликта на Украине. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс. «Это нечто отдельное. Это не является частью переговоров о прекращении огня», — передает слова Брюс телеканал Fox News. США ранее предложили Украине новые условия по сделке с полезными ископаемыми, требуя половину доходов от природных ресурсов и портов, а также выплату 500 миллиардов долларов за поддержку в конфликте с Россией. В то же время американская сторона заявила о готовности к уступкам. Там отметили, что в соглашении нет пункта, предоставляющего Вашингтону исключительные права контроля над будущим инвестиционным фондом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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