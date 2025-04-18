18 апреля 2025

В России семьям с детьми приготовили приятный подарок в новом году

Налоговый возврат для родителей с несколькими детьми заработает с 2026 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семьям с работающими родителями и двумя и более детьми пересчитают налог на доход
Семьям с работающими родителями и двумя и более детьми пересчитают налог на доход Фото:

В России с 2026 года семьям с двумя и более детьми и работающими родителями, если они будут признаны нуждающимся, пересчитают налог на доходы физических лиц по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут денежной выплатой. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин из партии «Единая Россия».

«С 2026 года в России появится механизм налогового возврата для родителей с двумя и более детьми. Это не просто новая мера поддержки, а перераспределение ранее уплаченного налога на доходы физических лиц: если семья признана нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут в виде денежной выплаты», — рассказал Говырин РИА Новости.

По словам депутата, такую выплату смогут получить не только родные родители, но и усыновители, опекуны — при условии официального трудоустройства, проживания в России и наличия статуса налогового резидента. Критерием для получения выплаты станет соответствие критерию нуждаемости: среднедушевой доход семьи за год должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума региона.

Говырин уточнил, что расчет выплаты ведется по особой формуле: сначала налог считают по полной ставке, затем по льготной, и разницу возвращают семье. Деньги будут поступать из федерального бюджета через Социальный фонд России. Для получения выплаты потребуется ежегодно подавать заявление — автоматического назначения меры поддержки не предусмотрено, поскольку каждый раз будет проверяться состав семьи (исключаются лица, находящиеся в розыске или на принудительном лечении), доходы и наличие имущества.

О планах по введению новой семейной выплаты для родителей с двумя и более детьми ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства. Тогда он уточнил, что размер поддержки будет зависеть от количества детей в семье, а ставка НДФЛ для нуждающихся семей снизится до 6%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России с 2026 года семьям с двумя и более детьми и работающими родителями, если они будут признаны нуждающимся, пересчитают налог на доходы физических лиц по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут денежной выплатой. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин из партии «Единая Россия». «С 2026 года в России появится механизм налогового возврата для родителей с двумя и более детьми. Это не просто новая мера поддержки, а перераспределение ранее уплаченного налога на доходы физических лиц: если семья признана нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут в виде денежной выплаты», — рассказал Говырин РИА Новости. По словам депутата, такую выплату смогут получить не только родные родители, но и усыновители, опекуны — при условии официального трудоустройства, проживания в России и наличия статуса налогового резидента. Критерием для получения выплаты станет соответствие критерию нуждаемости: среднедушевой доход семьи за год должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума региона. Говырин уточнил, что расчет выплаты ведется по особой формуле: сначала налог считают по полной ставке, затем по льготной, и разницу возвращают семье. Деньги будут поступать из федерального бюджета через Социальный фонд России. Для получения выплаты потребуется ежегодно подавать заявление — автоматического назначения меры поддержки не предусмотрено, поскольку каждый раз будет проверяться состав семьи (исключаются лица, находящиеся в розыске или на принудительном лечении), доходы и наличие имущества. О планах по введению новой семейной выплаты для родителей с двумя и более детьми ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства. Тогда он уточнил, что размер поддержки будет зависеть от количества детей в семье, а ставка НДФЛ для нуждающихся семей снизится до 6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...