18 апреля 2025

Россиянам раскрыли, на какой работе будут востребованы пенcионеры

Профсоюз «Новый Труд»: пенсионеры важны в первичном звене здравоохранения
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерам важно осваивать новые технологии, заявил Баранов
Пенсионерам важно осваивать новые технологии, заявил Баранов Фото:

Пенсионеры становятся все более востребованными для работы в первичном звене здравоохранения. Об этом рассказал член Центрального Совета Независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов.

«Это касается первичного звена здравоохранения», — передает слова Баранова агентство «Прайм». Он добавил, что также данная категория людей востребована в образовании, юриспруденции, финансовом секторе и инженерии. На современном рынке труда у них есть возможности для карьерного роста, но важно осваивать новые технологии.

Работодатели должны обеспечивать условия для переобучения, а кадровики пересматривать методы поиска сотрудников. Баранов подчеркнул, что многие потенциальные работники могут оставаться без работы, несмотря на свою квалификацию, если не используют активные методы поиска.

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Пенсионеры становятся все более востребованными для работы в первичном звене здравоохранения. Об этом рассказал член Центрального Совета Независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов. «Это касается первичного звена здравоохранения», — передает слова Баранова агентство «Прайм». Он добавил, что также данная категория людей востребована в образовании, юриспруденции, финансовом секторе и инженерии. На современном рынке труда у них есть возможности для карьерного роста, но важно осваивать новые технологии. Работодатели должны обеспечивать условия для переобучения, а кадровики пересматривать методы поиска сотрудников. Баранов подчеркнул, что многие потенциальные работники могут оставаться без работы, несмотря на свою квалификацию, если не используют активные методы поиска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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