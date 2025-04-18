В Чечне пообещали ответить на ущемления мусульман в одном из регионов РФ

Инициатива о публичном запрете проводить намазы в Ставрополье не только возмущает, но и является опасной для межнационального содружества в РФ. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Чеченской Республики Адам Делимханов.
«Данная инициатива (о попытке запретить намазы — прим. URA.RU) не только вызывает глубокое возмущение, но и является опасной для межнационального и межрелигиозного мира в стране. Подобные решения прямо противоречат основам конституционного строя России <...>. Заявляю, что мы предпримем все меры, чтобы защитить права мусульман и добиться справедливости», — написал Адам Делимханов в своем telegram-канале.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал решение администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края о запрете на публичное совершение намазов и угрозах штрафов за нарушение правила. Официальный документ распоряжения уже отозван. Замглавы ставропольского министерства по нацполитике Владислав Калхидов завил, что в регионе «нет ограничений как на намаз, так и на все религиозные обряды». Нет и соответствующих штрафов.
URA.RU писало в конце мая, что тысячи мусульман парализовали центр Москвы ради праздничной молитвы. В столице перекрыли несколько направлений, а по улицам прошли толпы.
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