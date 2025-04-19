В Госдепе призвали Европу как можно скорее прийти к решению по Украине

Госдеп США: Европа должна осознать, что Америка может отказаться от переговоров
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Белый дом не собирается долго засиживаться над переговорами по Украине, заявила Брюс
Белый дом не собирается долго засиживаться над переговорами по Украине, заявила Брюс Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Европа должна быстрее найти решение по Украине. Вашингтон не намерен тратить время на бесконечные переговоры по урегулированию конфликта. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Важно, чтобы европейские партнеры услышали нас: мы не намерены заниматься этим год», — передает слова Брюс телеканал Fox News. Она добавила, что США не хотят «ждать и надеяться» и ожидают, что европейские союзники поймут необходимость активных действий для урегулирования конфликта.

Кремль скептически относится к возможности участия ЕС в мирном процессе по Украине, утверждая, что европейские страны не проявляют заинтересованности в урегулировании конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не слышно призывов к миру от Европы, а лишь милитаристские настроения. В то же время госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон готов прекратить попытки достижения мирного соглашения в ближайшие дни, если не появятся реальные шансы на сделку, добавив, что Европе необходимо участвовать в этом процессе.

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Европа должна быстрее найти решение по Украине. Вашингтон не намерен тратить время на бесконечные переговоры по урегулированию конфликта. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс. «Важно, чтобы европейские партнеры услышали нас: мы не намерены заниматься этим год», — передает слова Брюс телеканал Fox News. Она добавила, что США не хотят «ждать и надеяться» и ожидают, что европейские союзники поймут необходимость активных действий для урегулирования конфликта. Кремль скептически относится к возможности участия ЕС в мирном процессе по Украине, утверждая, что европейские страны не проявляют заинтересованности в урегулировании конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не слышно призывов к миру от Европы, а лишь милитаристские настроения. В то же время госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон готов прекратить попытки достижения мирного соглашения в ближайшие дни, если не появятся реальные шансы на сделку, добавив, что Европе необходимо участвовать в этом процессе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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