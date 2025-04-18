18 апреля 2025

РФС пожизненно дисквалифицировал двух футболистов за договорной матч

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Два футболиста больше никогда не смогут играть официальные матчи после сговора
Два футболиста больше никогда не смогут играть официальные матчи после сговора Фото:

Бывшие футболисты клуба «Коломна» Никита Мерзлюк и Кадыргали Симбаев пожизненно от любой деятельности, связанной с футболом. Причиной столь строгого наказания стала организация договорного матча между «Амкалом» и «Коломной» в рамках 1/256 финала Кубка России сезона 2024/2025 годов. Соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

«Запретить Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно», — говорится в сообщении пресс-службы РФС о решении комитета. Заявление размещено на официальном сайте союза.

Ранее РФС пообещал проверить матч «Урал»-«Нефтехимик» после сообщений, что он мог быть договорным. Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов отверг обвинение в организации подобного рода деятельности.

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Бывшие футболисты клуба «Коломна» Никита Мерзлюк и Кадыргали Симбаев пожизненно от любой деятельности, связанной с футболом. Причиной столь строгого наказания стала организация договорного матча между «Амкалом» и «Коломной» в рамках 1/256 финала Кубка России сезона 2024/2025 годов. Соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. «Запретить Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно», — говорится в сообщении пресс-службы РФС о решении комитета. Заявление размещено на официальном сайте союза. Ранее РФС пообещал проверить матч «Урал»-«Нефтехимик» после сообщений, что он мог быть договорным. Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов отверг обвинение в организации подобного рода деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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