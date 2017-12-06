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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Курганской области
18:42  06 декабря 2017 0

В Шадринске матери отбивают детей у собак петардами. Участковые бессильны

Клипарт. Декабрь (Часть 1). Магнитогорск, собаки, бездомные животные, зима
Зауральцы жалуются на безнадзорных собакФото: Илья Московец © URA.RU

В Шадринке жители отдаленных районов жалуются на безнадзорных собак, которые пугают детей и взрослых. Жительница поселка Хлызово Ирина Щербакова обратилась за советом, как поступать в таких ситуациях, в сообществе «Подслушано Шадринск».

Ирина рассказала, что боится собак и беспокоится за двухлетнюю дочь, а по соседству попрошайничает большая собака со щенком. «Хозяева живут через дорогу. Их дочь я уже предупреждала. Мне что делать? Купить им цепь и ошейник? Собрать средства для семьи, которая не может прокормить своих животных? Звонить в полицию?» — спрашивает жительница Шадринска.

Пользователь Лариса Букина рассказала, что что столкнулась с похожей проблемой в Новом поселке. Там у реабилитационного центра «Мишутка» бегает несколько собак, которые набрасываются на детей и их родителей. «Жаловались все, в том числе и сам садик, куда только можно. Никто ничего не делает уже на протяжении 3-4 лет. Все знают чьи это собаки (все одного хозяина) и никакие участковые не помогают. Лично я сейчас вожу ребенка в садик с петардами в кармане», — написала она.

В администрации Шадринска рассказали, что за отлов бездомных животных отвечает комитет городского хозяйства, а нерадивых хозяев наказывает административно-техническая инспекция. «Бывает проблематично доказать, что конкретная собака на кого-то напала. Владелец может утверждать, что его пес был дома на привязи», — отметила пресс-секретарь мэрии Тамара Петкова.

В пресс-службе УМВД по Курганской области подтвердили, что участковые получали несколько жалоб на собак в Новом поселке Шадринска. «Наши сотрудники опросили потерпевших и передали материалы в администрацию Шадринска. У нас нет полномочий составлять административные протоколы по этим нарушениям», — прокомментировала сотрудница пресс-службы полиции Анжелика Полунина.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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