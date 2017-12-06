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06 декабря 2017
20:53  06 декабря 2017 0

Путин рассказал, поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
По мнению президента, все и так поймут, за какую страну выступают спортсменыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены могут принять участие в зимней Олимпиаде 2018 под нейтральным флагом. По его словам, препятствий этому он не видит.

«Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — отметил Путин на встрече с рабочими Горьковского автозавода, сообщает РИА «Новости».

Глава государства пояснил, что даже без формы и возможности поднять государственный флаг болельщики будут понимать, какую страну представляют спортсмены.

Отметим, решение Международного олимпийского комитета о запрете участия российской сборной в зимних Играх вызвало бурные обсуждения. При этом мнения разделились: некоторые высказывались за бойкот Олимпиады, другие призывали спортсменов все же поехать и выступить под нейтральным флагом.

Игорь Чукреев
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