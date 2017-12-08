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08 декабря 2017
07 декабря 2017
08:48  08 декабря 2017 0

Чайка оценил ущерб от коррупции за три года

Заседание коллегии Генеральной Прокуратуры РФ с участием Генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Москва, чайка юрий
Генпрокурор России недоволен тем, что возмещение убытков государству идет медленноФото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный прокурор России Юрий Чайка оценил ущерб, нанесенный стране коррупционными проявлениями за последние три года, в более чем 148 млрд рублей. По его словам, такая цифра следует из расследования уголовных дел коррупционной направленности за 2015-й, 2016-й и три квартала текущего года, сообщает «Коммерсант».

Между тем, возместить удалось лишь 60% нанесенного материального ущерба.

«Добровольно погашенный ущерб составил более 11 миллиардов рублей. Приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму более 78 миллиардов рублей», — приводит слова Чайки телеканал 360.

По словам генпрокурора, с 2014 года в России было зарегистрировано 122 тысячи коррупционных преступлений, отмечает RT.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин накануне назвал самые «коррупционные» профессии в России.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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