23:01 07 декабря 2017 0

Чаще всего на взяках подчиненные Александра Бастрыкина ловят представителей полиции Фото: Официальный сайт президента РФ

По оценке главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, за год коррупционеры нанесли стране ущерб в 10 миллиардов рублей. При этом силовик составил список профессий, представители которых чаще всего попадаются на получении взяток.

По словам Бастрыкина, чаще всего взяточниками становятся представители правоохранительных органов — за год было задержано 845 сотрудников МВД, сообщает Nation News. На втором месте оказались представители муниципальных органов власти — 571 случай, на третьем — должностные лица местного самоуправления (529 задержанных), за ними следуют военнослужащие — 490 человек за год. Замыкают рейтинг представители сферы образования — 277 случаев за год и сотрудники здравоохранения — 221 эпизод.

В общей сложности СК РФ за год по статьям о получении взятки, даче взятки и мелком взяточничестве в суд было направлено 3367 уголовных дел, по статье «мошенничество» — 1178, «присвоение или растрата» — 599. При этом к ответственности было привлечено более семи тысяч фигурантов.