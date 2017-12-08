В Госдуме придумали меры против фильмов, искажающих историю России

Министра культуры просят рассмотреть меры по противодействию антироссийской пропаганде. Соответствующий запрос направил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев.
По словам депутата, в последнее время за рубежом снято много фильмов, в которых намеренно искажены исторические события с целью снизить в них роль России. «Следует учитывать, что авторы этих фильмов изначально позиционируют свои картины как исторически правдивые, однако это не соответствует действительности», — говорит Сухарев.
Также он подчеркивает, что просмотр таких кинолент формирует у российского зрителя неправильную картину, так как увиденное принимается за «чистую монету». По мнению зампреда, необходимо принять меры, чтобы люди «знали правду».
В частности, он предлагает ввести принудительное сопровождение фильмов видеокомментариями. Эксперты будут описывать реальные события, которые документально подтверждены, пишет RT.