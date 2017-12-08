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08 декабря 2017
16:54  08 декабря 2017 0

В Госдуме придумали меры против фильмов, искажающих историю России

Презентация результатов исследования ВЦИОМ в Музее истории ГУЛАГа. Москва, кино, кинематограф, зрительный зал, проектор, фильм
Вымысел киношников зритель принимает за «чистую монету»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министра культуры просят рассмотреть меры по противодействию антироссийской пропаганде. Соответствующий запрос направил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев.

По словам депутата, в последнее время за рубежом снято много фильмов, в которых намеренно искажены исторические события с целью снизить в них роль России. «Следует учитывать, что авторы этих фильмов изначально позиционируют свои картины как исторически правдивые, однако это не соответствует действительности», — говорит Сухарев.

Также он подчеркивает, что просмотр таких кинолент формирует у российского зрителя неправильную картину, так как увиденное принимается за «чистую монету». По мнению зампреда, необходимо принять меры, чтобы люди «знали правду».

В частности, он предлагает ввести принудительное сопровождение фильмов видеокомментариями. Эксперты будут описывать реальные события, которые документально подтверждены, пишет RT.

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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