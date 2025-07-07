Правительство одобрило штрафы за нарушение содержания домашних животных

Правительство России одобрило законопроект об увеличении штрафов за нарушения при содержании домашних животных и в работе приютов. Теперь сумма взыскания может достигать 500 тысяч рублей.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», — говорится в официальном отзыве кабмина. Его приводит ТАСС.
Законопроект был разработан депутатом Госдумы от КПРФ Ниной Останиной. Документ предусматривает увеличение максимальных штрафов для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч, для юридических — до 500 тысяч рублей. Авторы инициативы также предложили увеличить срок давности привлечения к ответственности с 60 дней до трех лет. По их данным, с 2018 по 2024 год зафиксировано около 670 тысяч случаев нападения животных на детей. Законопроект находится на стадии доработки.
В отзыве также сказано, что чрезмерное увеличение штрафов может сделать их недоступными для граждан и не приведет к ожидаемому снижению числа нарушений. В правительстве считают необходимым рассмотреть вопрос о соразмерности предлагаемых санкций.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России вступит в силу запрет на содержание в домашних условиях ряда диких животных, включая львов, тигров, волков, жирафов и фламинго. Депутат Госдумы Александр Якубовский сообщил, что под запрет попадают 121 вид, включая крупных хищников, ядовитых змей, хищных птиц и приматов (например, гиббонов и павианов). За нарушение предусмотрены штрафы: до трех тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч — для должностных лиц и до 30 тысяч — для юридических. Исключения сделаны для зоопарков, цирков и научных организаций с лицензией.
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