Интимные фото Волочковой увеличили ее популярность в 10 раз

Согласно данным сервиса «Яндекс.Wordstat», популярность скандально известной балерины Анастасии Волочковой выросла за ноябрь в 10 раз. Причина — шумиха вокруг ее интимных фотографий с бизнесменом Черменом Дзотовым, которые попали в Сеть.
Количество поисковых запросов в ноябре по слову «Волочкова» составляет чуть больше чем 2,2 миллиона. Это в 10 раз превышает статистику за любой другой месяц 2017 года. Отметим, что интерес уральцев составил одну тринадцатую часть от всех запросов страны. На Урале балериной интересовались около 164 тысяч раз за месяц.
Ранее неизвестные опубликовали секс-фото, на которых была запечатлена женщина, похожая на Волочкову. Позже эта информация подтвердилась. Как уже сообщало «URA.RU», балерина весьма резко прокомментировала скандал и оценки в свой адрес.