Фигурирующий на откровенных снимках с балериной Анастасией Волочковой бизнесмен Чермен Дзотов не согласен с позицией обиженной на их публикацию в Интернете балериной. Ранее Волочкова заявила, что не верит, что снимки попали в Сеть в результате взлома, и считает их публикацию пиаром.
«Я с ней не ссорился, мы не общаемся уже год. Если она мне не верит — пусть идет в полицию. Там уже полгода лежит мое заявление по поводу взлома соцсетей», — рассказал Дзотов корреспонденту «URA.RU».
На вопрос о том, знала ли вообще балерина о существовании таких снимков, Дзотов ответил, что о нескольких снимках она действительно знала.
«О каких-то снимках она знала, о каких-то нет. Я их делал для себя. И если бы хотел пропиариться на них, я бы слил их еще два года назад», — утверждает бизнесмен.
Напомним, что неизвестные выложили скандальные постельные фотографии с Дзотовым и девушкой, похожей на Волочкову, 10 ноября. Пользователи Сети в версию бизнесмена о взломе аккаунта не поверили.