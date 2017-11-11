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11 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:37  11 ноября 2017 0

«Пусть обращается в полицию!» Экс-любовник Волочковой заявил, что она знала о существовании откровенных снимков

Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Балерина со скепсисом отнеслась к словам бывшего возлюбленнногоФото: Илья Московец © URA.RU

Фигурирующий на откровенных снимках с балериной Анастасией Волочковой бизнесмен Чермен Дзотов не согласен с позицией обиженной на их публикацию в Интернете балериной. Ранее Волочкова заявила, что не верит, что снимки попали в Сеть в результате взлома, и считает их публикацию пиаром.

«Я с ней не ссорился, мы не общаемся уже год. Если она мне не верит — пусть идет в полицию. Там уже полгода лежит мое заявление по поводу взлома соцсетей», — рассказал Дзотов корреспонденту «URA.RU».

На вопрос о том, знала ли вообще балерина о существовании таких снимков, Дзотов ответил, что о нескольких снимках она действительно знала.

«О каких-то снимках она знала, о каких-то нет. Я их делал для себя. И если бы хотел пропиариться на них, я бы слил их еще два года назад», — утверждает бизнесмен.

Напомним, что неизвестные выложили скандальные постельные фотографии с Дзотовым и девушкой, похожей на Волочкову, 10 ноября. Пользователи Сети в версию бизнесмена о взломе аккаунта не поверили.

Лев Истомин
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