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19:00  11 декабря 2017 0

В Кургане накажут лжегазовиков, обманывающих пожилых людей

Пуск газа в селе Просвет. Курганская область. 21.03.2014
Бизнесмены приходили в дома стариков с «плановой» проверкойФото: Екатерина Лазарева © URA.RU

В Кургане на руководство сервисной компании «ОблГаз», сотрудники которой нечестным путем проникают в квартиры горожан и предлагают заменить газовое оборудование, завели два уголовных дела. Расследование ведется по выявленным фактам мошенничества, сообщили «URA.RU» в пресс-службе городского управления МВД России.

ООО «ОблГаз» появилось в Кургане в октябре этого года, и с тех пор горожане регулярно жалуются на методы работы лжегазовиков. «В ноябре пришли к моей бабушке, сказали, что плановая проверка, она их впустила. Стали настаивать на том, что бабушке срочно нужно поменять газовый кран — даже показали акт о несоответствии, и сразу подсунули договор об оказании услуг. Бабушка старенькая, заплатила им 1200 рублей за услугу. Как мы узнали позже, цена у «Курганоблгаза» гораздо ниже»», — поделилась с «URA.RU» горожанка Алена Моисеева. Пользователь группы «ВКонтакте» «Инцидент | Курган» добавляет, что приобрести новый счетчик у «ОблГаза» можно за 8200 рублей. «Работают профессионально. Чаще всего зарабатывают на пенсионерах, технично ездят по ушам», — отмечает аноним.

На недобросовестную конкуренцию со стороны «ОблГаза» в УФАС пожаловались представители АО «Курганоблгаз»: по их словам, название компании вводит клиентов в заблуждение. Последние буквально завалили «Курганоблгаз» жалобами, полагая, что пострадали именно от сотрудников городской газовой службы. «Боремся с ними всеми возможными методами: сделали несколько публикаций в городской газете, разослали информацию в управляющие компании и в администрацию города, подали заявление в прокуратуру. При звонке на 04 наши диспетчеры также предупреждают людей», — рассказал агентству генеральный директор «Курганоблгаза» Олег Попов.

От представителей ООО «ОблГаз» «URA.RU» получить комментарий не удалось — на звонки в офис в рабочее время никто не ответил.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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