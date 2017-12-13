Уральскому генералу, переломившему ход кампании в Сирии, дали грозное прозвище

11:21 13 декабря 2017 0

Сослуживцы отмечают его бескомпромиссность Фото: Портал «Забмедиа.Ру» http://zabmedia.ru/

Стало известно прозвище уральского генерала Сергея Суровикина, который, по мнению президента Сирии Башара Асада, переломил исход войны против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Сослуживцы прозвали его «Суровым» за бескомпромисность и жесткость.

Суровикин находится в Сирии с марта 2017 года. Генерал-полковники прибыл на Ближний Восток с должности командующего Восточным военным округом. В ноябре был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, пишет «Коммерсант».

В Минобороны РФ считают, что под командованием Суровикина удалось достичь перелому в борьбе с террористами и освободить более 98% территории страны. Изначально он должен был пробыть в Сирии три месяца, но, по некоторым данным, Башар Асад лично просил оставить генерала, сумевшего раз за разом обеспечить победу правительственным войскам.

С декабря 2010 года по апрель 2012 года Суровикин был начальником штаба ЦВО в Екатеринбурге.