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13 декабря 2017
12 декабря 2017
Главные новости Москвы
11:21  13 декабря 2017 0

Уральскому генералу, переломившему ход кампании в Сирии, дали грозное прозвище

Парад в Чите. Суровикин. Путин, суровикин сергей
Сослуживцы отмечают его бескомпромиссностьФото: Портал «Забмедиа.Ру» http://zabmedia.ru/
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Стало известно прозвище уральского генерала Сергея Суровикина, который, по мнению президента Сирии Башара Асада, переломил исход войны против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Сослуживцы прозвали его «Суровым» за бескомпромисность и жесткость.

Суровикин находится в Сирии с марта 2017 года. Генерал-полковники прибыл на Ближний Восток с должности командующего Восточным военным округом. В ноябре был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ, пишет «Коммерсант».

В Минобороны РФ считают, что под командованием Суровикина удалось достичь перелому в борьбе с террористами и освободить более 98% территории страны. Изначально он должен был пробыть в Сирии три месяца, но, по некоторым данным, Башар Асад лично просил оставить генерала, сумевшего раз за разом обеспечить победу правительственным войскам.

С декабря 2010 года по апрель 2012 года Суровикин был начальником штаба ЦВО в Екатеринбурге.

Семен Гринберг
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