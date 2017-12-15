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Главные новости Курганской области
16:03  15 декабря 2017 0

Мошенники продают курганцам отпугиватели комаров за 40 тысяч рублей

Виды Екатеринбурга, окно, насекомые, комар, москит, москитная сетка
Из-за приборов от насекомых и грызунов завели уже семь уголовных делФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганские полицейские предупредили о новом виде мошенничества: банда обманщиц ходит по квартирам и нечестным путем заставляет горожан покупать отпугиватели для насекомых и грызунов по цене в сорок раз выше их стоимости. По фактам преступлений уже возбуждено семь уголовных дел.

Как рассказали «URA.RU» в областном управлении МВД, женщины, которые стучатся в двери горожан, представляются сотрудницами газовой службы. Они предлагают приобрести приборы контроля утечки газа за 20-40 тысяч рублей. Тем, кто согласился, вручают отпугиватели насекомых и грызунов, средняя цена которых — одна тысяча рублей.

Известно, что мошенницы славянской внешности, на вид им от 40 до 60 лет, обычно ходят втроем. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники АО «Кургангоргаз» не продают приборы утечки, и попросили горожан быть бдительными: необходимо требовать у таких людей документы, подтверждающие законность их деятельности, и уточнять, имеют ли они право оказывать такие услуги. Приобретать товары следует только у официальных производителей, отметили в МВД.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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