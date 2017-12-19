17:58 19 декабря 2017 0

Вокруг скорой помощи в Перми новый конфликт: минздрав припугнули банкротством единственного подрядчика Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Пермский минздрав получил письмо о том, что работа скорой помощи в столице Прикамья будет сорвана. Однако, как сообщил «URA.RU» глава ведомства Дмитрий Матвеев, речь о конфликте двух бизнес-структур, который ничем не грозит пермякам.

Источник агентства в министерстве здравоохранения Пермского края пояснил, что на имя исполняющего обязанности руководителя ведомства Матвеева поступило письмо от ООО «ЭкоГазПермь». Отправитель сообщил, что в отношении компании «Феникс-Менеджмент», которая предоставляет транспорт службе скорой помощи в Перми, подано заявление о признании ее банкротом. А ранее вступило в силу решение суда о взыскании задолженности с фирмы.

Дмитрию Матвееву написали о том, что скорую помощь в Перми ждет коллапс Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Введение соответствующей процедуры банкротства в отношении „Феникс-менеджмент“ не позволит последним в законном порядке распоряжаться платежами и осуществлять деятельность по заключенным государственным контрактам. В данном случае речь идет о срыве деятельности автомобильного транспорта станции скорой помощи Пермского края», — сказано в письме, пришедшем в конце ноября.

Компания «Феникс-менеджмент», реализущая проект «Новоскор» в ряде регионов, основана пермским бизнесменом Евгением Фридманом. Сегодня фирма является единственным подрядчиком по предоставлению транспорта станции скорой помощи в Перми. Летом «Феникс» выиграл все аукционы и приобрел для столицы Прикамья новые машины.

На сегодняшний день компания зарегистрирована в Ульяновской области. В картотеке арбитражного суда этого региона действительно есть решение в пользу ООО «ЭкоГазПермь». Компания еще в июне взыскала с «Феникса» немногим более 1 млн рублей за поставку топлива. В конце октября апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

С руководством «ЭкоГазПермь» связаться не удалось. Фридман сообщил, что заявление о признании «Феникса» несостоятельным уже рассмотрено в суде и возвращено заявителю. Нет никаких оснований для банкротства компании.

Недоброжелатели атакуют Евгения Фридмана не впервые Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава местного минздрава Матвеев пояснил, что ранее разобрался в конфликте: «Это спор двух хозяйствующих субъектов, от которого министерство должно быть в стороне. Каких-либо рисков срыва работы скорой помощи на сегодняшний день нет».

Помимо Перми «Феникс-менеджмент» обслуживает станции скорой помощи в Кизеле и Губахе и работает в других регионах — Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Нефтеюганске, Нижневартовске и Сыктывкаре. Ранее компания присутствовала и в Кирове.

При этом в Перми Фридмана не впервые атакуют недоброжелатели. В период правления предыдущего губернатора Виктора Басаргина «Феникс» вообще вытеснили с рынка. Но в этом году компания выиграла все аукционы (сумма контрактов — более 570 млн рублей) и стала единственным подрядчиком пермской станции скорой помощи. Только «Феникс» выразил готовность приобрести автомобили, соответствующие новому ГОСТу. При этом перед возобновлением сотрудничества «Феникса» и службы скорой помощи активно распространялись слухи, что компания не сможет выполнить обязательства. А конкуренты фирмы — «Эффективная система здравоохранения» из Санкт-Петербурга — даже пытались инициировать проверку итогов аукционов путем обращений в правоохранительные органы.