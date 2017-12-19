18:16 19 декабря 2017 3

Работы продолжились и после того, как выпал снег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Атомстройкомплекс» намерена потребовать от администрации Екатеринбурга семь миллионов рублей, которые ей не доплатили в рамках контракта на благоустройства проспекта Ленина. Об этом сегодня 19 декабря заявил директор некоммерческого партнерства управления «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. По его словам, общая сумма контракта составляет порядка 400 млн рублей. Он рассказал, что взяться за эти работы им пришлось в довольно оперативном порядке.

«Нас попросили сделать быстро, мы понимали на что идем. Опыта работы с гранитом такого объема не было ни у одной компании города», — сказал Ананьев.

По мнению топ- менеджера хорошо, что удалось одеть в гранит центральную улицу города. «Плохо, что мы получили проект в последний момент, времени у нас было мало, и гранита столько нам никто не припас», — говорит Ананьев. Он отметил, что недоделок по пешеходной части нет. Ананьев сообщил, что общая сумма непринятых работ составляет около семи млн рублей.

«Это в основном физические работы. Но мы приняли решение пойти в суд потому, что в контракте были прописаны заведомо невыполнимые условия. При приемке мы надеялись на здравый смысл, но этого не произошло», — отметил глава компании.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что от горожан звучало очень много жалоб по поводу качества ремонта проспекта Ленина. В конце концов возмутился даже замгенпрокурора в УрФО Юрий Пономарев. «Как житель города, могу обозначить субъективное впечатление: стало хуже, чем было», — сообщил он тогда нашему агентству. После этого министр транспорта области Василий Старков заявил, что его ведомство не будет оплачивать такую работу.