Губерниев: если бы в России руководили женщины, все было бы лучше

Если бы в России руководили женщины, то все могло быть лучше. С таким заявлением выступил телеведущий Дмитрий Губерниев в ходе международного женского форума «Единство. Согласие. Развитие» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.
«Если нами, как испокон веков, руководили бы женщины в России, мне кажется, что все могло бы быть лучше... Кругом должны быть в руководстве, среди коллег, где бы там ни было, одни сплошные дамы. И тогда будет радость, счастье и мир», — сказал телеведущий.
Губерниев выступает модератором на женском форуме, который в третий раз проходит в Екатеринбурге. В начале мероприятия комментатор назвал себя «подкаблучником всея Руси» перед тысячами зрителей.
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