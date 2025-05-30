Губерниев: если бы в России руководили женщины, все было бы лучше

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Дмитрий Губерниев выступил на международном женском форуме
Дмитрий Губерниев выступил на международном женском форуме Фото:

Если бы в России руководили женщины, то все могло быть лучше. С таким заявлением выступил телеведущий Дмитрий Губерниев в ходе международного женского форума «Единство. Согласие. Развитие» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

«Если нами, как испокон веков, руководили бы женщины в России, мне кажется, что все могло бы быть лучше... Кругом должны быть в руководстве, среди коллег, где бы там ни было, одни сплошные дамы. И тогда будет радость, счастье и мир», — сказал телеведущий.

Губерниев выступает модератором на женском форуме, который в третий раз проходит в Екатеринбурге. В начале мероприятия комментатор назвал себя «подкаблучником всея Руси» перед тысячами зрителей.

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Если бы в России руководили женщины, то все могло быть лучше. С таким заявлением выступил телеведущий Дмитрий Губерниев в ходе международного женского форума «Единство. Согласие. Развитие» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Если нами, как испокон веков, руководили бы женщины в России, мне кажется, что все могло бы быть лучше... Кругом должны быть в руководстве, среди коллег, где бы там ни было, одни сплошные дамы. И тогда будет радость, счастье и мир», — сказал телеведущий. Губерниев выступает модератором на женском форуме, который в третий раз проходит в Екатеринбурге. В начале мероприятия комментатор назвал себя «подкаблучником всея Руси» перед тысячами зрителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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