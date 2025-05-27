Свердловчанка отправила душевнобольного на СВО, чтобы отобрать его имущество

27 мая 2025 в 21:21 Размер текста - 17 +

Мужчина, страдающий шизофренией, подписал контракт и отправился на фронт Фото: Илья Московец © URA.RU Семья 54-летнего екатеринбуржца Андрея, который страдает параноидальной шизофренией (в распоряжении редакции есть соответствующий документ), боится, что никогда больше не увидит его, поскольку мужчина ушел на фронт. Близкие считают, что туда его отправила его новая жена-риелтор из Сухого Лога, чтобы попытаться отобрать имущество. Подробнее об истории, — в материале URA.RU. Андрей болеет с самого детства, сказал URA.RU его отец Николай (все имена героев изменены). С Ириной мужчина познакомился в 2011 году. Близкие считают, что уже тогда она якобы начала манипулировать Андреем, внушать ненависть к отцу и полностью замыкать на себе. В дальнейшем Андрей стал называть ее своим деловым партнером. За это время Ирина успела сменить фамилию, места жительства, зарегистрировала другой брак, но Андрея не оставляла, вспоминают близкие. После смерти матери у Андрея остались трехкомнатная, двухкомнатная квартиры и дача. Ирина начала сдавать одну квартиру в аренду, Андрей получал с этого 22 тысячи рублей. «При том, что туда она поселила десять рабочих. Она буквально зомбировала Андрея, и он слушался», — уверяет один из родственников. У Андрея в собственности две квартиры и дача Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Семья забила тревогу. По словам Николая, он пытался уговорить сына прекратить общение с Ириной. Но тот отказывался. Постепенно Андрею за его квартиру стали платить шесть тысяч вместо 22-х. Николай поддерживал сына и пытался убедить разорвать «деловые отношения» с женщиной. «Но она прилипла к нему, сдавая огромную квартиру в центре Екатеринбурга толпе рабочих, не платила коммуналку, самовольно подключалась к электроэнергии и раз в два месяца навещала Андрея, вместе со своим близким другом привозила лапшу. Фактически Андрей голодал, общался только ультиматумами. Если просил деньги, то передать их можно было только через его „делового партнера“», — рассказал Николай. В какой-то момент Андрей заявил отцу, что будет сдавать в аренду и вторую квартиру, которую Николай когда-то купил в кооперативе. Николай отказался (ему принадлежит половина жилплощади) и предложил сыну, что будет сам сдавать ее и переводить деньги. Договориться не удалось. Затем Ирина оформила генеральную доверенность на право распоряжения всей собственностью Андрея. И вскоре пообещала ему «разобраться с отцом», если Андрей подарит ей свою половину квартиры. Она подала в суд на Николая, обвинив его в воспрепятствовании пользования жилым помещением. Суд закончился в прошлом году, Ирина проиграла. В октябре 2024-го Железнодорожный райсуд признал Андрея ограниченно дееспособным. Николай признался URA.RU, что пошел на это, чтобы попытаться аннулировать доверенность и договор дарения. Якобы боясь уголовного преследования за отчуждение собственности больного человека, Ирина женила Андрея на себе за два дня до суда. И сразу отправила его на СВО. Николаю пришлось через суд признать сына ограниченно дееспособным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Андрей сказал семье, что Ирина договорилась о заключении контракта. «Когда мы узнали, что он отправился туда, стали выяснять, как это произошло. Поняли, что в екатеринбургских пунктах отбора на военную службу Андрея не было. Оказалось, что контракт он заключил в Ростове-на-Дону. Самостоятельно добраться туда он не мог. При этом еще в 1991-м ему выдали военный билет, в котором указано, что он освобожден от службы по состоянию здоровья, у него категория годности „Д“», — отметил Николай. Сейчас он пытается вернуть сына домой и аннулировать его контракт. Николай направлял жалобы в Главную военную прокуратуру РФ (обращение есть в распоряжении URA.RU). «Я не могу добиться справедливости, хотя имею все законные основания требовать расторжения этого контракта. Уверен, что фактическое бездействие должностных лиц приведет к трагедии в жизни и так несчастного человека. Все это время я получаю одни отписки. Почему не найдется хотя бы один человек, который поможет мне, пожилому человеку, вернуть сына, гибель которого будет бессмысленной? Он не может выполнять воинский долг по состоянию здоровья», — говорится в обращении Николая в надзорное ведомство. Недавно мужчина обратился к депутату Госдумы. Он хочет, чтобы появился закон, защищающий участников СВО от «черных вдов». Такие женщины наживаются на смерти военнослужащих, с которым заключили брак перед отправкой на фронт. Поговорить с Ириной не получилось, она бросила трубку, не выслушав корреспондента. В мессенджер ей направлена просьба о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья 54-летнего екатеринбуржца Андрея, который страдает параноидальной шизофренией (в распоряжении редакции есть соответствующий документ), боится, что никогда больше не увидит его, поскольку мужчина ушел на фронт. Близкие считают, что туда его отправила его новая жена-риелтор из Сухого Лога, чтобы попытаться отобрать имущество. Подробнее об истории, — в материале URA.RU. Андрей болеет с самого детства, сказал URA.RU его отец Николай (все имена героев изменены). С Ириной мужчина познакомился в 2011 году. Близкие считают, что уже тогда она якобы начала манипулировать Андреем, внушать ненависть к отцу и полностью замыкать на себе. В дальнейшем Андрей стал называть ее своим деловым партнером. За это время Ирина успела сменить фамилию, места жительства, зарегистрировала другой брак, но Андрея не оставляла, вспоминают близкие. После смерти матери у Андрея остались трехкомнатная, двухкомнатная квартиры и дача. Ирина начала сдавать одну квартиру в аренду, Андрей получал с этого 22 тысячи рублей. «При том, что туда она поселила десять рабочих. Она буквально зомбировала Андрея, и он слушался», — уверяет один из родственников. Семья забила тревогу. По словам Николая, он пытался уговорить сына прекратить общение с Ириной. Но тот отказывался. Постепенно Андрею за его квартиру стали платить шесть тысяч вместо 22-х. Николай поддерживал сына и пытался убедить разорвать «деловые отношения» с женщиной. «Но она прилипла к нему, сдавая огромную квартиру в центре Екатеринбурга толпе рабочих, не платила коммуналку, самовольно подключалась к электроэнергии и раз в два месяца навещала Андрея, вместе со своим близким другом привозила лапшу. Фактически Андрей голодал, общался только ультиматумами. Если просил деньги, то передать их можно было только через его „делового партнера“», — рассказал Николай. В какой-то момент Андрей заявил отцу, что будет сдавать в аренду и вторую квартиру, которую Николай когда-то купил в кооперативе. Николай отказался (ему принадлежит половина жилплощади) и предложил сыну, что будет сам сдавать ее и переводить деньги. Договориться не удалось. Затем Ирина оформила генеральную доверенность на право распоряжения всей собственностью Андрея. И вскоре пообещала ему «разобраться с отцом», если Андрей подарит ей свою половину квартиры. Она подала в суд на Николая, обвинив его в воспрепятствовании пользования жилым помещением. Суд закончился в прошлом году, Ирина проиграла. В октябре 2024-го Железнодорожный райсуд признал Андрея ограниченно дееспособным. Николай признался URA.RU, что пошел на это, чтобы попытаться аннулировать доверенность и договор дарения. Якобы боясь уголовного преследования за отчуждение собственности больного человека, Ирина женила Андрея на себе за два дня до суда. И сразу отправила его на СВО. Андрей сказал семье, что Ирина договорилась о заключении контракта. «Когда мы узнали, что он отправился туда, стали выяснять, как это произошло. Поняли, что в екатеринбургских пунктах отбора на военную службу Андрея не было. Оказалось, что контракт он заключил в Ростове-на-Дону. Самостоятельно добраться туда он не мог. При этом еще в 1991-м ему выдали военный билет, в котором указано, что он освобожден от службы по состоянию здоровья, у него категория годности „Д“», — отметил Николай. Сейчас он пытается вернуть сына домой и аннулировать его контракт. Николай направлял жалобы в Главную военную прокуратуру РФ (обращение есть в распоряжении URA.RU). «Я не могу добиться справедливости, хотя имею все законные основания требовать расторжения этого контракта. Уверен, что фактическое бездействие должностных лиц приведет к трагедии в жизни и так несчастного человека. Все это время я получаю одни отписки. Почему не найдется хотя бы один человек, который поможет мне, пожилому человеку, вернуть сына, гибель которого будет бессмысленной? Он не может выполнять воинский долг по состоянию здоровья», — говорится в обращении Николая в надзорное ведомство. Недавно мужчина обратился к депутату Госдумы. Он хочет, чтобы появился закон, защищающий участников СВО от «черных вдов». Такие женщины наживаются на смерти военнослужащих, с которым заключили брак перед отправкой на фронт. Поговорить с Ириной не получилось, она бросила трубку, не выслушав корреспондента. В мессенджер ей направлена просьба о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит.