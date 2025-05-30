Поезд «Орлан» с пассажирами попал в ДТП по пути из Екатеринбурга в Челябинск

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«Орлан» столкнулся с машиной в Челябинской области
«Орлан» столкнулся с машиной в Челябинской области Фото:

Пригородный поезд №7026/7006 сообщением Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск попал в ДТП на переезде около поселка Ишалино. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«На железнодорожном переезде между станциями Ишалино и Ессаульская водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом №7026/7006 сообщением Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. Поезд был задержан на 20 минут. На движение других пассажирских поездов ДТП не повлияло, добавили в ведомстве. 

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Пригородный поезд №7026/7006 сообщением Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск попал в ДТП на переезде около поселка Ишалино. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «На железнодорожном переезде между станциями Ишалино и Ессаульская водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом №7026/7006 сообщением Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет. Поезд был задержан на 20 минут. На движение других пассажирских поездов ДТП не повлияло, добавили в ведомстве. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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