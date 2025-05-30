Поезд «Орлан» с пассажирами попал в ДТП по пути из Екатеринбурга в Челябинск

Пригородный поезд №7026/7006 сообщением Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск попал в ДТП на переезде около поселка Ишалино. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«На железнодорожном переезде между станциями Ишалино и Ессаульская водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом №7026/7006 сообщением Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. Поезд был задержан на 20 минут. На движение других пассажирских поездов ДТП не повлияло, добавили в ведомстве.
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