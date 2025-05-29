29 мая 2025

Жители Нижнего Тагила страдают от нашествия огромных тараканов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам местных жителей, управляющая компания бездействует
По словам местных жителей, управляющая компания бездействует Фото:

Жители многоэтажного дома на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле пожаловались на массовое нашествие крупных тараканов. На проблему с насекомыми пожаловалась одна из местных жительниц.

«Я живу на Пархоменко, 114 и у нас в подъезде табунами бегают и падают с потолка гигантские черные тараканы. Управляющая компания, конечно же, периодически обрабатывает подвал, но пока что, к сожалению, толку ноль. Но нас не слышат. Жить в таких условиях просто невыносимо», — цитирует слова тагильчанки telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По ее словам, жалобы на насекомых в УК поступают ежедневно, но это не дает никакого результата. Дом нуждается в качественной обработке. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в УК «Красный камень», которая обслуживает захваченный насекомыми дом. Ответ ожидается. 

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Жители многоэтажного дома на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле пожаловались на массовое нашествие крупных тараканов. На проблему с насекомыми пожаловалась одна из местных жительниц. «Я живу на Пархоменко, 114 и у нас в подъезде табунами бегают и падают с потолка гигантские черные тараканы. Управляющая компания, конечно же, периодически обрабатывает подвал, но пока что, к сожалению, толку ноль. Но нас не слышат. Жить в таких условиях просто невыносимо», — цитирует слова тагильчанки telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По ее словам, жалобы на насекомых в УК поступают ежедневно, но это не дает никакого результата. Дом нуждается в качественной обработке.  Корреспондент URA.RU направил запрос в УК «Красный камень», которая обслуживает захваченный насекомыми дом. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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