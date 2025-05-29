Жители многоэтажного дома на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле пожаловались на массовое нашествие крупных тараканов. На проблему с насекомыми пожаловалась одна из местных жительниц.
«Я живу на Пархоменко, 114 и у нас в подъезде табунами бегают и падают с потолка гигантские черные тараканы. Управляющая компания, конечно же, периодически обрабатывает подвал, но пока что, к сожалению, толку ноль. Но нас не слышат. Жить в таких условиях просто невыносимо», — цитирует слова тагильчанки telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По ее словам, жалобы на насекомых в УК поступают ежедневно, но это не дает никакого результата. Дом нуждается в качественной обработке.
Корреспондент URA.RU направил запрос в УК «Красный камень», которая обслуживает захваченный насекомыми дом. Ответ ожидается.
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