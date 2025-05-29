В Березовском (Свердловская область) машина въехала во входную группу продуктового магазина. Кадрами с места происшетсвия поделились очевидцы.
По их словам, за рулем была девушка. "На Анучина какая-то дама заехала во входную группу. Говорят, педали перепутала. Хорошо, хоть никто не пострадал", — цитирует слова подписчика telegram-канал "Злой Екб".
В Госавтоинспекции Свердловской области корреспонденту URA.RU подтвердили факт аварии. "ДТП без пострадавших, автоинспекторы помогают водителю составить процессуальные документы. Призываем водителей к предельной бдительности и осторожности при управлении транспортом", — сообщили в ведомстве.
В конце апреля в Екатеринбурге водитель ВАЗа протаранил магазин "Магнит". ДТП он объяснил «восстанием машин». Однако сотрудник продуктового позже рассказал свою версию случившегося.
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