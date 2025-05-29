29 мая 2025

Авто влетело в крыльцо магазина в свердловском городе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина протаранила магазин «Пятерочка»
Машина протаранила магазин «Пятерочка» Фото:

В Березовском (Свердловская область) машина въехала во входную группу продуктового магазина. Кадрами с места происшетсвия поделились очевидцы. 

По их словам, за рулем была девушка. "На Анучина какая-то дама заехала во входную группу. Говорят, педали перепутала. Хорошо, хоть никто не пострадал", — цитирует слова подписчика telegram-канал "Злой Екб".

В Госавтоинспекции Свердловской области корреспонденту URA.RU подтвердили факт аварии. "ДТП без пострадавших, автоинспекторы помогают водителю составить процессуальные документы. Призываем водителей к предельной бдительности и осторожности при управлении транспортом", — сообщили в ведомстве. 

В конце апреля в Екатеринбурге водитель ВАЗа протаранил магазин "Магнит". ДТП он объяснил «восстанием машин». Однако сотрудник продуктового позже рассказал свою версию случившегося. 

Место ДТП
Место ДТП
Фото:

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В Березовском (Свердловская область) машина въехала во входную группу продуктового магазина. Кадрами с места происшетсвия поделились очевидцы.  По их словам, за рулем была девушка. "На Анучина какая-то дама заехала во входную группу. Говорят, педали перепутала. Хорошо, хоть никто не пострадал", — цитирует слова подписчика telegram-канал "Злой Екб". В Госавтоинспекции Свердловской области корреспонденту URA.RU подтвердили факт аварии. "ДТП без пострадавших, автоинспекторы помогают водителю составить процессуальные документы. Призываем водителей к предельной бдительности и осторожности при управлении транспортом", — сообщили в ведомстве.  В конце апреля в Екатеринбурге водитель ВАЗа протаранил магазин "Магнит". ДТП он объяснил «восстанием машин». Однако сотрудник продуктового позже рассказал свою версию случившегося. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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