«Футболят»: москвичка пять лет не может вернуть деньги за пропавшие билеты в «Уральских авиалиниях»

Москвичка 5 лет просит вернуть ей 25 тысяч за сорванный коронавирусом авиарейс

30 мая 2025 в 12:15 Размер текста - 17 +

Женщина не смогла из-за COVID улететь на Урал, но деньги за возвратные билеты ей так и не вернули Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Москвы Надежда К. пять лет пытается получить от «Уральских авиалиний» деньги за возвратные билеты, которыми она не воспользовалась в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Женщина заявила URA.RU, что ее «футболят». «Я покупала билеты в марте 2020-го на майские праздники, очень хотела слетать в Екатеринбург посмотреть город: границу Европы и Азии, места, посвященные Высоцкому, Ельцин Центр, Храм на Крови. Но вскоре начался ковид, заговорили о локдауне, и я решила поездку отменить. Написала в авиакомпанию через официальное приложение: „Ребята, верните деньги“. Они мне написали „нет“, и начался локдаун», — рассказала Надежда. По ее словам, вскоре из авиакомпании пришло письмо о том, что государство разрешило не возвращать деньги за авиабилеты в течение трех лет. Надежда подождала не три, а пять лет, но средства так и не получила. «И я подумала: а почему это мои 25 тысяч незаконно удерживают? Стала снова писать через личный кабинет — он не работает. Пишу в поддержку, а они мне — пишите письма „Почтой России“. А почему я должна тратить свое время и деньги? Но я отправила претензию заказным письмом. Они футболят и буквально удерживают мои деньги. Если бы билеты были невозвратные, у меня бы не было вопросов», — возмущена собеседница. Она подчеркнула, что другие авиакомпании, где она в том же году покупала билеты, вернули ей деньги. «А „Уральские авиалинии“ — нет. Я пролетела всю Россию от Калининграда до Владивостока и никогда с таким не сталкивалась. Очень обидно, я зареклась с ними летать», — сетует путешественница. Корреспондент обратился за комментарием в саму авиакомпанию. Там ответили, что проводят проверку по поводу претензий пассажирки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Москвы Надежда К. пять лет пытается получить от «Уральских авиалиний» деньги за возвратные билеты, которыми она не воспользовалась в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Женщина заявила URA.RU, что ее «футболят». «Я покупала билеты в марте 2020-го на майские праздники, очень хотела слетать в Екатеринбург посмотреть город: границу Европы и Азии, места, посвященные Высоцкому, Ельцин Центр, Храм на Крови. Но вскоре начался ковид, заговорили о локдауне, и я решила поездку отменить. Написала в авиакомпанию через официальное приложение: „Ребята, верните деньги“. Они мне написали „нет“, и начался локдаун», — рассказала Надежда. По ее словам, вскоре из авиакомпании пришло письмо о том, что государство разрешило не возвращать деньги за авиабилеты в течение трех лет. Надежда подождала не три, а пять лет, но средства так и не получила. «И я подумала: а почему это мои 25 тысяч незаконно удерживают? Стала снова писать через личный кабинет — он не работает. Пишу в поддержку, а они мне — пишите письма „Почтой России“. А почему я должна тратить свое время и деньги? Но я отправила претензию заказным письмом. Они футболят и буквально удерживают мои деньги. Если бы билеты были невозвратные, у меня бы не было вопросов», — возмущена собеседница. Она подчеркнула, что другие авиакомпании, где она в том же году покупала билеты, вернули ей деньги. «А „Уральские авиалинии“ — нет. Я пролетела всю Россию от Калининграда до Владивостока и никогда с таким не сталкивалась. Очень обидно, я зареклась с ними летать», — сетует путешественница. Корреспондент обратился за комментарием в саму авиакомпанию. Там ответили, что проводят проверку по поводу претензий пассажирки.