«Атомстройкомлекс» вновь в центре скандала

23:10 05 декабря 2017 0

Компания Валерия Ананьева уже второй раз за год несет серьезные репутационные потери Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ГК «Атомстройкомплекс» грозит статус самой скандальной компании на строительном рынке Среднего Урала. Сначала на крупнейшего городского застройщика обрушился шквал критики за некачественное благоустройство проспекта Ленина. История обернулась санкциями со стороны областных властей, которые отказались оплачивать работы. Теперь ГК «ТЭН» решила подать в суд на «Атомстройкомплекс» за то, что из-за халатности компании в новом жилом комплексе «Светлый» в квартирах мерзнут 300 жильцов.

Чтобы застеклить первые три дома нового жилого комплекса на Уктусе ГК «ТЭН» привлекла в качестве подрядчика компанию «АтомПрофи» (входит в холдинг «Атомстройкомплекс»). Она полностью взяла на себя обязанности по проектированию, изготовлению и монтажу оконных конструкций. Как рассказывает руководитель департамента девелопмента ГК «ТЭН» Юрий Романович, приемка домов проходила летом 2016 года, поэтому дефектов никто не заметил.

Уже вторую зиму у жителей ЖК Светлый промерзают окна Фото: группа «ЖК Светлый» ВКонтакте

«Ближе к зиме нам стали поступать жалобы от жильцов на конденсат, выпадающий именно на алюминиевых окнах. Так как профиль металлический, влага на нем тут же замерзает. Доходит вплоть до образования шапок изо льда. В связи с этим в квартирах идет повышенная теплоотдача, поэтому в этих квартирах холоднее», — говорит сотрудник компании.

Проведенная экспертиза доказала, что отвечать за должен все-таки проектировщик. На языке строительных терминов компания «АтомПрофи» «неправильно определила точку росы». В итоге теплая зона встречается с холодной и окна начинают отпотевать.

«Специалисты „атома“ приезжали, прошлись по квартирам, после чего заняли очень странную позицию. Сказали, что жильцы сами устроили парник, мол, влажность у них выше нормативной, поэтому конденсат и выпадает. На наш взгляд — полнейший бред: 300 жильцов не могли сговориться. Поэтому мы провели еще одну экспертизу, которая подтвердила результаты предыдущей», — объясняет руководитель департамента.

«Атомстройкомплекс» все равно отказался исправлять ситуацию. «Как передали сотрудники компании, Валерий Михайлович [Ананьев] не видит проблемы и отказывается с нами общаться. Мы можем расценивать это как диверсию, потому что являемся конкурентами с «атома», — пояснил сотрудник ГК «ТЭН». Он также уточнил, что в четвертом и пятом доме, который стеклил другой подрядчик, проблем с окнами нет.

От конденсата страдают порядка 300 жильцов Фото: группа «ЖК Светлый» ВКонтакте

Жильцам квартир, у которых на стеклах скапливается конденсат, ГК «ТЭН» этой зимой намерена оплачивать расходы за тепло. Дело в том, что проживающие вынуждены включать батареи на полную, в связи с этим расходы за коммуналку заметно выше. «Ближе к лету начнем менять окна, либо утеплять их», — пояснил Романович.

Траты, а также возмещение репутационного ущерба ГК «ТЭН» намерена взыскать с «Атомстройкомлекса» в суде. Сейчас юристы компании подготовили досудебную претензию. В январе следующего года они намерены обратиться в арбитражный суд.

К слову, это уже не первый случай, когда к качеству работ «Атомстройкомплекса» возникают претензии. Весной этого года в новом ЖК «Северное сияние», который строила сама компания, жильцы жаловались на огромные щели в оконных рамах, из-за чего температура воздуха в квартирах зимой опускалась до +16 градусов. На городском форуме E1 до сих пор можно найти ветки с обсуждениями проблемного дома на улице Калинина, 7.

«У нас в квартире не работает ни одна из розеток. Сильно дует из окна даже шторки шевелятся, при том что все окна закрыты и клапан микропроветривания закрыт», — написал один из пользователей.

Министр траспорта Василий Старков не стал терпеть халатность в работе «Атомстройкомплекса» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также отдельная тема: «Новоселы „Атомстройкомплекса“» есть еще на одном популярном городском форуме «U-mama». Там также многие жалуются на проблемы с окнами.

— Нашему дому два года. Балконная дверь перестала нормально закрываться. Дует очень сильно, хоть и балкон застеклен», — написала одна из форумчанок.

— Вызывали специалистов по ремонту окон, ремонтировали балконную дверь и три окна из четырех, так как ветер в квартире просто гулял, — оставила комментарий другая пользовательница.

— Еще на остекление балкона обратите внимание — у нас дыры были большие — переделывали, — пожаловалась еще одна форумчанка.

В «Атомстройкомплексе» «URA.RU» не смогли оперативно прокомментировать заявление ГК «ТЭН». Ответ на запрос пообещали подготовить позднее.

Жители Екатеринбурга были возмущены качеством ремонта главной улицы города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Валерию Ананьеву за этот год придется отвечать на претензии уже второй раз. Как ранее сообщало «URA.RU», летом этого года горожане возмутились качеством ремонта на проспекте Ленина. Ситуация была настолько вопиющей, что с критикой застройщика выступил даже замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев. «Как житель города, могу обозначить субъективное впечатление: стало хуже, чем было», — сообщил он тогда нашему агентству.

После этого в интервью «URA.RU» чиновник года — областной министр транспорта Василий Старков заявил, что его ведомство не собирается оплачивать ремонтные работы на главной улице города. Более того, министр намерен настаивать, чтобы компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков.

Тогда Ананьев не только не извинился, но и заявил, что городские и областные чиновники «просто раздули сенсацию из абсолютно рабочей ситуации». Более того застройщик заявил, что «предприятие совершило подвиг, а его за это пытаются поливать грязью и говорят какие-то глупости».