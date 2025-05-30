Отцу свердловского бойца СВО отказали в выплате за гибель сына

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Мужчине должны были перечислить 1,5 млн рублей
Мужчине должны были перечислить 1,5 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Невьянске (Свердловская область) отцу участника спецоперации РФ на Украине отказали в выплате 1,5 миллиона рублей за гибель сына на фронте. Мужчине не поверили, что боец скончался из-за раны, полученной на передовой, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Управлением соцполитики №13 заявителю отказано в приеме документов на получение единовременной денежной выплаты ввиду отсутствия заключения о причинно-следственной связи смерти его сына с ранением, полученным во время участия в СВО», — пояснили там. После отказа мужчина обратился в прокуратуру.

Вскоре правоохранители направили в суд иск к учреждению. Там они представили доказательства, по которым отцу положена единовременная выплата. В конце концов мужчине перечислили средства.

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В Невьянске (Свердловская область) отцу участника спецоперации РФ на Украине отказали в выплате 1,5 миллиона рублей за гибель сына на фронте. Мужчине не поверили, что боец скончался из-за раны, полученной на передовой, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Управлением соцполитики №13 заявителю отказано в приеме документов на получение единовременной денежной выплаты ввиду отсутствия заключения о причинно-следственной связи смерти его сына с ранением, полученным во время участия в СВО», — пояснили там. После отказа мужчина обратился в прокуратуру. Вскоре правоохранители направили в суд иск к учреждению. Там они представили доказательства, по которым отцу положена единовременная выплата. В конце концов мужчине перечислили средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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