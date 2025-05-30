Отцу свердловского бойца СВО отказали в выплате за гибель сына

В Невьянске (Свердловская область) отцу участника спецоперации РФ на Украине отказали в выплате 1,5 миллиона рублей за гибель сына на фронте. Мужчине не поверили, что боец скончался из-за раны, полученной на передовой, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Управлением соцполитики №13 заявителю отказано в приеме документов на получение единовременной денежной выплаты ввиду отсутствия заключения о причинно-следственной связи смерти его сына с ранением, полученным во время участия в СВО», — пояснили там. После отказа мужчина обратился в прокуратуру.
Вскоре правоохранители направили в суд иск к учреждению. Там они представили доказательства, по которым отцу положена единовременная выплата. В конце концов мужчине перечислили средства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!