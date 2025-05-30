Движение ограничено на трассе Екатеринбург - Тюмень

На 295-м километре Тюменского тракта утром 30 мая движение ограничили на время ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 295-м километре автодороги Р-351 на проезжей части производятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении Тюмени», — пояснили дорожники.
Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.