Обладательница титула «Мисс Екатеринбург-2020» Злата Помурзина вышла замуж за 22-летнего хоккеиста «Горняк-УГМК» Данила Мыльникова. Пара расписалась в Санкт-Петербурге.
Церемония прошла в одном из самых красивых питерских ЗАГСов — в Первом дворце бракосочетаний на Английской набережной. Торжество с родными и близкими провели в банкетном зале, гостей развлекали акробаты и группа «Каникулы». Кадры 23-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).
В комментариях люди восхищаются парой и поздравляют новоиспеченную семью. «Злата, дорогая, чудесная красотка! От всей души поздравляю вас с замечательным событием! Счастья и любви вам на долгие лета», «Это потрясающе, какие вы красивые».
Злата Помурзина родом из Перми, позже семья переехала в Екатеринбург. Главная красавица города профессионально занималась фигурным катанием и завоевала множество титулов: является двухкратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой России, серебряным призером Чемпионата мира. В 2020 году 18-летняя Злата получила титул «Мисс Екатеринбург», сейчас девушка входит в команду свадебного агентства WEDDING.LULU.
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