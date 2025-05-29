29 мая 2025

На екатеринбуржца, избившего 11-летнего ребенка за шум, возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Ходом расследования заинтересовался Бастрыкин
Ходом расследования заинтересовался Бастрыкин Фото:

Следственным комитетом России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчиной 11-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Екатеринбуржец поднял руку на мальчика из-за того, что тот с друзьями шумел в подъезде.

"По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", — говорится в сообщении. Ход расследования находится на особом контроле предстедателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. 

Инцидент произошел около автовокзала Екатеринбурга: мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил 11-летнего мальчика, который находился в компании друзей в подъезде одного из домов. На помощь ребенку пришли местные жители. Мужчину задержали, однако в отделении полиции мужчина заявил, что не наносил ребенку побоев, после чего его отпустили той же ночью. 

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Следственным комитетом России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчиной 11-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Екатеринбуржец поднял руку на мальчика из-за того, что тот с друзьями шумел в подъезде. "По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", — говорится в сообщении. Ход расследования находится на особом контроле предстедателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.  Инцидент произошел около автовокзала Екатеринбурга: мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил 11-летнего мальчика, который находился в компании друзей в подъезде одного из домов. На помощь ребенку пришли местные жители. Мужчину задержали, однако в отделении полиции мужчина заявил, что не наносил ребенку побоев, после чего его отпустили той же ночью. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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