На екатеринбуржца, избившего 11-летнего ребенка за шум, возбудили уголовное дело

Следственным комитетом России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчиной 11-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Екатеринбуржец поднял руку на мальчика из-за того, что тот с друзьями шумел в подъезде.
"По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", — говорится в сообщении. Ход расследования находится на особом контроле предстедателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Инцидент произошел около автовокзала Екатеринбурга: мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил 11-летнего мальчика, который находился в компании друзей в подъезде одного из домов. На помощь ребенку пришли местные жители. Мужчину задержали, однако в отделении полиции мужчина заявил, что не наносил ребенку побоев, после чего его отпустили той же ночью.
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