Телеведущий Дмитрий Губерниев, выступающий модератором международного женского форума «Единство. Согласие. Развитие» в Екатеринбурге, назвал себя подкаблучником в начале мероприятия. На съезд прибыли около пяти тысяч человек, передает корреспондент URA.RU.
«Для меня, как для подкаблучника всея Руси, радость и счастье видеть в этом прекрасном зале удивительные, сияющие, красивые глаза наших любимых, неповторимых женщин и, конечно, преданных поклонников ваших — мужчин», — сказал Губерниев. Приветственное слово он подытожил строчками поэта Николая Заболоцкого: «глаза мерцают-мерцают».
Женский форум проводят в Екатеринбурге в третий раз. Ключевыми темами масштабного мероприятия в этом году станут поддержка участников спецоперации и их семей, а также сохранение исторической памяти.
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