29 мая 2025

Губерниев назвалcя «подкаблучником вся Руси» на съезде женщин в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Телеведущий выступает модератором форума
Телеведущий выступает модератором форума Фото:

Телеведущий Дмитрий Губерниев, выступающий модератором международного женского форума «Единство. Согласие. Развитие» в Екатеринбурге, назвал себя подкаблучником в начале мероприятия. На съезд прибыли около пяти тысяч человек, передает корреспондент URA.RU.

«Для меня, как для подкаблучника всея Руси, радость и счастье видеть в этом прекрасном зале удивительные, сияющие, красивые глаза наших любимых, неповторимых женщин и, конечно, преданных поклонников ваших — мужчин», — сказал Губерниев. Приветственное слово он подытожил строчками поэта Николая Заболоцкого: «глаза мерцают-мерцают».

Женский форум проводят в Екатеринбурге в третий раз. Ключевыми темами масштабного мероприятия в этом году станут поддержка участников спецоперации и их семей, а также сохранение исторической памяти.

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Телеведущий Дмитрий Губерниев, выступающий модератором международного женского форума «Единство. Согласие. Развитие» в Екатеринбурге, назвал себя подкаблучником в начале мероприятия. На съезд прибыли около пяти тысяч человек, передает корреспондент URA.RU. «Для меня, как для подкаблучника всея Руси, радость и счастье видеть в этом прекрасном зале удивительные, сияющие, красивые глаза наших любимых, неповторимых женщин и, конечно, преданных поклонников ваших — мужчин», — сказал Губерниев. Приветственное слово он подытожил строчками поэта Николая Заболоцкого: «глаза мерцают-мерцают». Женский форум проводят в Екатеринбурге в третий раз. Ключевыми темами масштабного мероприятия в этом году станут поддержка участников спецоперации и их семей, а также сохранение исторической памяти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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