Жители Екатеринбурга поддались тренду и бросились скупать нашумевшие игрушки Лабубу (Labubu) с жутковатой улыбкой на все лицо. В «Большом детском» их распродали за полчаса — сразу как открылся магазин, передает корреспондент URA.RU.
В «Большой детский» завезли ограниченное количество игрушек — 70-90 штук, а продавать могли только по одной штуке в одни руки. В магазине рассказали, что цена на оригинальные Лабубу начинается от 7990 рублей. Новую партию обещают привезти в ближайшее время и развезти по нескольким магазинам города: «Покровский Kids», PKROVSKIY, «Бизу» и MadShop.
Лабубу — это мягкая игрушка, которая выглядит как пушистый монстр с огромной страшной улыбкой. Впервые образ появился в иллюстрациях нидерландского дизайнера Касинга Лунга. Сейчас игрушка стала набирать популярность у детей и взрослых, последние вешают их на дорогие сумки. С Лабубу были замечены певицы Рианна, Дуа Липа, солистка группы Blackpink Лиса.
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