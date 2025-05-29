29 мая 2025

Екатеринбуржцы за полчаса расхватали игрушечных Лабубу. Фото

Екатеринбуржцы раскупили игрушечных Лабубу стоимостью около 8000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограниченную партию игрушек завезли в один из самых крупных детских магазинов
Ограниченную партию игрушек завезли в один из самых крупных детских магазинов Фото:

Жители Екатеринбурга поддались тренду и бросились скупать нашумевшие игрушки Лабубу (Labubu) с жутковатой улыбкой на все лицо. В «Большом детском» их распродали за полчаса — сразу как открылся магазин, передает корреспондент URA.RU.

В «Большой детский» завезли ограниченное количество игрушек — 70-90 штук, а продавать могли только по одной штуке в одни руки. В магазине рассказали, что цена на оригинальные Лабубу начинается от 7990 рублей. Новую партию обещают привезти в ближайшее время и развезти по нескольким магазинам города: «Покровский Kids», PKROVSKIY, «Бизу» и MadShop.

Лабубу — это мягкая игрушка, которая выглядит как пушистый монстр с огромной страшной улыбкой. Впервые образ появился в иллюстрациях нидерландского дизайнера Касинга Лунга. Сейчас игрушка стала набирать популярность у детей и взрослых, последние вешают их на дорогие сумки. С Лабубу были замечены певицы Рианна, Дуа Липа, солистка группы Blackpink Лиса.

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Жители Екатеринбурга поддались тренду и бросились скупать нашумевшие игрушки Лабубу (Labubu) с жутковатой улыбкой на все лицо. В « Большом детском» их распродали за полчаса — сразу как открылся магазин, передает корреспондент URA.RU. В «Большой детский» завезли ограниченное количество игрушек — 70-90 штук, а продавать могли только по одной штуке в одни руки. В магазине рассказали, что цена на оригинальные Лабубу начинается от 7990 рублей. Новую партию обещают привезти в ближайшее время и развезти по нескольким магазинам города: «Покровский Kids», PKROVSKIY, «Бизу» и MadShop. Лабубу — это мягкая игрушка, которая выглядит как пушистый монстр с огромной страшной улыбкой. Впервые образ появился в иллюстрациях нидерландского дизайнера Касинга Лунга. Сейчас игрушка стала набирать популярность у детей и взрослых, последние вешают их на дорогие сумки. С Лабубу были замечены певицы Рианна, Дуа Липа, солистка группы Blackpink Лиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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