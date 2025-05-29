Свердловчанин на квадроцикле насмерть разбился об железный шлагбаум

В деревне Верхний Арий (Свердловская область) накануне вечером два человека на квадроцикле снесли металлический шлагбаум и перевернулись. Водитель от сильного удара скончался на месте, а пассажира госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции.
«Инспекторы установили, 68-летний водитель, перевозя пассажира, двигался на квадроцикле по закрытой территории охотничьего хозяйства в направлении деревни Верхний Арий. Он допустил наезд на препятствие в виде металлического шлагбаума с последующим съездом с проезжей части дороги и опрокидыванием транспортного средства», — пояснили там. 59-летнего пассажирку доставили в Красноуфимскую районную больницу.
Известно, что у водителя не было прав, а пассажирку перевозил без шлема. Незадолго до ДТП оба выпили алкоголь, поехав в сторону поселка Уфимский.
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