29 мая 2025

Свердловчанин на квадроцикле насмерть разбился об железный шлагбаум

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина скончался на месте аварии (архивное фото)
Мужчина скончался на месте аварии (архивное фото) Фото:

В деревне Верхний Арий (Свердловская область) накануне вечером два человека на квадроцикле снесли металлический шлагбаум и перевернулись. Водитель от сильного удара скончался на месте, а пассажира госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции.

«Инспекторы установили, 68-летний водитель, перевозя пассажира, двигался на квадроцикле по закрытой территории охотничьего хозяйства в направлении деревни Верхний Арий. Он допустил наезд на препятствие в виде металлического шлагбаума с последующим съездом с проезжей части дороги и опрокидыванием транспортного средства», — пояснили там. 59-летнего пассажирку доставили в Красноуфимскую районную больницу.

Известно, что у водителя не было прав, а пассажирку перевозил без шлема. Незадолго до ДТП оба выпили алкоголь, поехав в сторону поселка Уфимский.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Верхний Арий (Свердловская область) накануне вечером два человека на квадроцикле снесли металлический шлагбаум и перевернулись. Водитель от сильного удара скончался на месте, а пассажира госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции. «Инспекторы установили, 68-летний водитель, перевозя пассажира, двигался на квадроцикле по закрытой территории охотничьего хозяйства в направлении деревни Верхний Арий. Он допустил наезд на препятствие в виде металлического шлагбаума с последующим съездом с проезжей части дороги и опрокидыванием транспортного средства», — пояснили там. 59-летнего пассажирку доставили в Красноуфимскую районную больницу. Известно, что у водителя не было прав, а пассажирку перевозил без шлема. Незадолго до ДТП оба выпили алкоголь, поехав в сторону поселка Уфимский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...