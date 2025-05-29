В Екатеринбург пришла знойная жара: где от нее спасаться

В комплексах Екатеринбурга и пригорода начали открываться пляжи с бассейнами

30 мая 2025 в 08:56 Размер текста - 17 +

Спасаться от жары можно в открытых бассейнах Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге наступила 30-градусная жара. Горожане потянулись на городские пляжи, но ни один из них небезопасен. Однако загорать и купаться можно в оборудованных местах с бассейнами. Где их искать — в обзоре URA.RU. «Баден-Баден термы Уктус» (Екатеринбург) Помимо открытого термального бассейна с шезлонгами, здесь есть SPA-программы для детей и взрослых, водные горки под открытым небом, песчаный пляж. В будни посещение минимум на два часа стоит 1400 рублей, в субботу — 2100 рублей, в воскресенье — 1900 рублей. Также можно оплатить три часа или безлимит, но цена будет больше. Термальный комплекс «Юга» (Екатеринбург) Пространство для отдыха предлагает посетителям бассейны с артезианской подогреваемой водой, бани с массовым парением вениками, пляжную зону, пул-бар, серф-волну. В скором времени для посетителей станут доступны терраса с шезлонгами, столиками, лаунж-зоной, рестораном и баром. Рядом в лесу установят качели, появится бунгало и детский бассейн с горкой. До 11 июня до комплекса будут ходить бесплатные автобусы: в 10:00 от ТЦ «Дирижабль» (возле бургерной «А ты где?»), обратно можно уехать в 14:00 до остановки «Ботаника». Вход по будням на два часа стоит от 1400 рублей, в субботу — от 1900 рублей, в воскресенье — от 1700 рублей. База отдыха «Исеть» (поселок Исеть) На территории эко-отеля, который находится на берегу Исетского водохранилища, есть песчаный пляж, финская сауна с бассейном, футбольное поле и беседки. Отдых на берегу без проживания стоит 200 рублей, посещение пляжа — 300 рублей, сауна с бассейном — 1200 рублей, аренда лодки с веслами — 200 рублей, аренда беседки — от 500 рублей. SPA-центр «Белая лошадь» (село Кадниково) В комплексе есть термальный бассейн с шезлонгами и зонтами. Есть раздевалки, шкафчики и душевые, русская или финская парная, комната отдыха у бассейна с панорамными окнами. Гостям выдают полотенце и тапочки. Билет без проживания стоит от 3000 рублей на весь день. «Парк сказов» (Арамиль) На территории парка есть термальный бассейн, окруженный лесом. Рядом находятся лежаки, раздевалки, душевые, кабинка для переодеваний, летнее кафе, сауна. Посещение обойдется минимум в 700 рублей за два часа в будние, в выходные — от 1000 рублей. При покупке билета в бассейн, билет на вход в «Парк Сказов» идет в подарок. «Хрустальная» (поселок Хрустальная) С 31 мая на территории открывается зона с бассейнами. Для комфортного отдыха для гостей подготовили 50 шезлонгов, профессиональный SPA-центр, бани. Посещение только бассейна с сауной стоит в будни 700 рублей (будни), в выходные — 1000 рублей. Если добавить к набору термы — для взрослых вход стоит 1000/1700 рублей (будни/выходные), для детей от 7 до 17 лет — 600/900 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге наступила 30-градусная жара. Горожане потянулись на городские пляжи, но ни один из них небезопасен. Однако загорать и купаться можно в оборудованных местах с бассейнами. Где их искать — в обзоре URA.RU. Помимо открытого термального бассейна с шезлонгами, здесь есть SPA-программы для детей и взрослых, водные горки под открытым небом, песчаный пляж. В будни посещение минимум на два часа стоит 1400 рублей, в субботу — 2100 рублей, в воскресенье — 1900 рублей. Также можно оплатить три часа или безлимит, но цена будет больше. Пространство для отдыха предлагает посетителям бассейны с артезианской подогреваемой водой, бани с массовым парением вениками, пляжную зону, пул-бар, серф-волну. В скором времени для посетителей станут доступны терраса с шезлонгами, столиками, лаунж-зоной, рестораном и баром. Рядом в лесу установят качели, появится бунгало и детский бассейн с горкой. До 11 июня до комплекса будут ходить бесплатные автобусы: в 10:00 от ТЦ «Дирижабль» (возле бургерной «А ты где?»), обратно можно уехать в 14:00 до остановки «Ботаника». Вход по будням на два часа стоит от 1400 рублей, в субботу — от 1900 рублей, в воскресенье — от 1700 рублей. На территории эко-отеля, который находится на берегу Исетского водохранилища, есть песчаный пляж, финская сауна с бассейном, футбольное поле и беседки. Отдых на берегу без проживания стоит 200 рублей, посещение пляжа — 300 рублей, сауна с бассейном — 1200 рублей, аренда лодки с веслами — 200 рублей, аренда беседки — от 500 рублей. В комплексе есть термальный бассейн с шезлонгами и зонтами. Есть раздевалки, шкафчики и душевые, русская или финская парная, комната отдыха у бассейна с панорамными окнами. Гостям выдают полотенце и тапочки. Билет без проживания стоит от 3000 рублей на весь день. На территории парка есть термальный бассейн, окруженный лесом. Рядом находятся лежаки, раздевалки, душевые, кабинка для переодеваний, летнее кафе, сауна. Посещение обойдется минимум в 700 рублей за два часа в будние, в выходные — от 1000 рублей. При покупке билета в бассейн, билет на вход в «Парк Сказов» идет в подарок. С 31 мая на территории открывается зона с бассейнами. Для комфортного отдыха для гостей подготовили 50 шезлонгов, профессиональный SPA-центр, бани. Посещение только бассейна с сауной стоит в будни 700 рублей (будни), в выходные — 1000 рублей. Если добавить к набору термы — для взрослых вход стоит 1000/1700 рублей (будни/выходные), для детей от 7 до 17 лет — 600/900 рублей.