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23 декабря 2017
11:17  23 декабря 2017 2

Facebook запустит проверку на «российскую пропаганду»

Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, Facebook, viber, вайбер, telegram, мессенджеры, фэйсбук, телеграм, приложения для телефона, вибер
Facebook проверит влияние России на ход президентских выборов в СШАФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания Facebook открыла специальный портал, который позволяет пользователям проверить, попали ли они под так называемое «влияние России» в ходе предвыборной кампании 2016 года. Сервис показывает, ставили ли вы лайки или подписывались на страницы в Facebook или Instagram, созданные с организацией Internet Research Agency.

Администрация сайта Facebook сообщила, что в данный момент отключены «аккаунты и страницы, созданные иностранными лицами, пытавшимися повлиять на выборы в США в 2016 году», сообщает RT. Однако проверить, как лично вы реагировали на деятельность организации Internet Research Agency, связанной с этими страницами, еще можно.

Америка неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в выборы президента. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал обвинения в адрес России голословными, сообщал Nation News. Он заявил, что на сегодняшний день нет ни одного факта, который бы это подтвердил.

Ольга Кулакова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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