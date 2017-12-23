Facebook запустит проверку на «российскую пропаганду»

Компания Facebook открыла специальный портал, который позволяет пользователям проверить, попали ли они под так называемое «влияние России» в ходе предвыборной кампании 2016 года. Сервис показывает, ставили ли вы лайки или подписывались на страницы в Facebook или Instagram, созданные с организацией Internet Research Agency.
Администрация сайта Facebook сообщила, что в данный момент отключены «аккаунты и страницы, созданные иностранными лицами, пытавшимися повлиять на выборы в США в 2016 году», сообщает RT. Однако проверить, как лично вы реагировали на деятельность организации Internet Research Agency, связанной с этими страницами, еще можно.
Америка неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в выборы президента. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал обвинения в адрес России голословными, сообщал Nation News. Он заявил, что на сегодняшний день нет ни одного факта, который бы это подтвердил.