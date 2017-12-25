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Главные новости Курганской области
16:09  25 декабря 2017 7

В Зауралье смирились с дорогими авиабилетами и ждут новый рейс в Санкт-Петербург

Круглый стол в Курганском аэропорту. Курган., аэропорт курган
Аэропорт ищет резидента под международный пункт пропуска и планирует новые рейсыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В правительстве Зауралья не рассчитывают на снижение стоимости авиабилетов, но надеются на открытие дополнительных рейсов из Кургана в 2018 году. Об этом 25 декабря сообщил директор департамента промышленности, транспорта, энергетики и связи Курганской области Александр Константинов на пресс-конференции по итогам года, передает корреспондент «URA.RU».

«Да, дороговатый билет, но содержать такую структуру за дешевые билеты не получится, — считает чиновник, — Условно, пригласить „Победу“ и через полгода разориться — это не цель». По его словам, у аэропорта Курган есть планы добавить рейсы в Москву. «Небольшой вечерний рейс — это то, что будет востребовано. Рейс на Санкт-Петербург прорабатывается», — отметил он.

Что касается проекта открытия международного пункта пропуска, собственники аэропорта активно ищут резидента для ведения грузовых перевозок. Определиться должны до 1 января 2019 года. «Мы хотели бы видеть резидентом почтовую компанию. Давно ведутся переговоры с „Почтой России“. Когда появится резидент, будет понимание, как нужно обустроить складское помещение», — сообщил Константинов. Пассажирские авиарейсы сейчас не рассматриваются из-за падения перевозок в туристической отрасли.

Сейчас из Кургана выполняется один рейс в Москву, и пассажиры жалуются на его перегруженность. С 2 января 2018 года из воздушной гавани в Москву будет летать «Боинг 737 — 400», который сможет вместить больше людей: на борту 144 места экономкласса и 10 — бизнес-класса.

Анна Бояркина
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