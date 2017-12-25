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26 декабря 2017
25 декабря 2017
18:30  25 декабря 2017 0

В Сирии нашли уральские танки, прошедшие на параде Победы в Москве. ФОТО

Боевые машины раньше видели на Красной площадиФото: блог Алексея Хлопотова, gurkhan.blogspot.ru
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В интернете появилась фотография танка Т-90А, переданного Россией сирийской армии. Подробности сообщил в своем блоге военный эксперт Алексей Хлопотов.

Некая «приблуда» на танке Т-90А
Фото из личного блога Алексея Хлопотова, gurkhan.blogspot.ru

«Появилась эта фота из Сирии, и меня полдня народ одолевает все теми же вопросами — что это и для чего… Танки с некой „приблудой“ появились в 2011 году. Не где-нибудь, а на параде в Москве. С тех пор они участвовали во множестве показов», — написал Хлопотов. Он сообщил, что машина на башне танка Т-90А оснащена транспондером — радиочастотной меткой производства американской фирмы Omni-ID, предназначенной для отслеживания грузов, контейнеров и тяжелого оборудования в экстремальных условиях, пишет Lenta.ru.

Эксперт предположил, что танки 27-й бригады оснастили этими метками незадолго до парада на Красной площади для контроля местоположения машин во время прохождения колонны.

Хлопотов считает, что это было нужно для того, чтобы заменить опытных танкистов пятой Таманской бригады, которые не смогли принять участие в публичном мероприятии, так как получили новую модификацию Т-90А с секретным оборудованием. «С тех пор транспондеры с алабинских Т-90А так никто и не снял», — добавил военный эксперт.

Ольга Дудорова
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