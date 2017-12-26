Депутаты Курганской областной Думы утвердили региональный бюджет на 2018 год и плановый период до 2020 года во втором чтении. Дефицит казны в итоговой редакции уменьшился на 60 млн рублей, рассказал начальник финансового управления области Елена Лукашук, передает корреспондент «URA.RU».
Изменения, внесенные ко второму чтению, связаны с уточнением объемов федеральной помощи, отметила финансист. В частности, увеличиваются дотации на повышение зарплат бюджетникам на 1 млрд 365 млн рублей. Целевые средства (субсидии и субвенции) увеличиваются в 2018 году на 688 млн рублей, в 2019 — на 846 млн, 2020 — на 782 млн рублей.
Собственные доходы бюджета области, наоборот, уменьшаются в 2018 году на 750 млн рублей из-за корректировки программы приватизации. Общая сумма доходов от продажи областного имущества запланирована в 2,1 млрд рублей.
Увеличиваются расходы по отдельным направлениям, в том числе, на жилье для детей-сирот добавляется 25 млн рублей, на сельское хозяйство — 16,3 млн рублей. Объем дорожного фонда останется прежним (3,6 млрд рублей), однако после перераспределения увеличена субсидия муниципалитетам на дорожную деятельность на 68 млн рублей. За счет уменьшения ассигнований на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 16 млн рублей направят на завершение строительства здания многофункционального центра (МФЦ) в Альменьево. На 12,9 млн рублей выросли субвенции на образование.
Таким образом, доходы областного бюджета в 2018 году составят 38 млрд 133 млн рублей (увеличение на 1,3 млрд рублей), расходы — 40 млрд 688 млн рублей (увеличение на 1 млрд 243 млн рублей), дефицит — 2 млрд 555 млн рублей (меньше на 60 млн рублей). На 2019 год доходы и расходы предусмотрены в объеме 23,8 млрд рублей, на 2020 год — 23,5 млрд рублей.
Коммунист Василий Кислицын отметил, что «бюджет остается тяжелым, дефицитным, закредитованным, бюджетом самопроедания». И поинтересовался, удалось ли увеличить поддержку сельских учителей, которые лишились льготы, а также расширить поддержку муниципальных образований, которые подверглись реформе?
«Для всех педагогических работников в бюджете предусмотрены средства для доведения зарплат до средней по экономике», — ответила Лукашук. Спикер облдумы Дмитрий Фролов добавил, что важно еще и «правильно довести эти деньги до учителей». Что касается сельсоветов, то средства на определение новых границ также заложены в бюджете. Средства инвестиционных и партийных проектов будут в первую очередь направляться в укрупненные муниципалитеты, добавил спикер.