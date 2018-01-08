Екатеринбургский гонщик успешно выступил на ралли-марафоне «Дакар»

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин, ставший год назад первым россиянином, который победил в зачете квадроциклов в гонке «Дакар», занял второе место на втором этапе международного ралли-марафона 2018.
Победу одержал чилийский гонщик Игнасио Касале, который преодолел дистанцию в 267 км за 3 часа 37 минут 45 секунд. Екатеринбуржец, как пишет ТАСС, уступил лидеру 43 секунды. Третьим финишировал аргентинец Гастон Гонсалес. В общем зачете на первой позиции держится Касале. Карякин отстает от него на 2 минуты 1 секунду.
Чтобы поехать на «Дакар» Сергею Карякину, напомним, пришлось долго искать деньги. Из-за отсутствия финансирования победитель ралли-марафона, как ранее сообщало «URA.RU», хотел влезть в большие долги, поскольку участие в международном соревновании обходится в сумму более 10 миллионов рублей. После вмешательства агентства региональные власти все же пообещали помощь чемпиону.