Губернатор Евгений Куйвашев активно включится в работу свердловской власти, начиная со второй половины января. Первую рабочую неделю 2018 года он проведет в отпуске, куда ушел перед новогодними каникулами. Его обязанности исполняет первый вице-губернатор Алексей Орлов.
«Глава региона действительно находится в отпуске. Где он его проводит — мне неизвестно. Впрочем, уже на пятницу и субботу у него запланированы первые рабочие мероприятия. Да и полагать, что в отпуске первые лица региона в жизни области никак не участвовали, было бы ошибкой», — рассказал «URA.RU» директор департамента информполитики региона Александр Иванов. По его словам, на январь запланировано несколько совещаний по ЧМ-2018 и Экспо-2025 с участием губернатора.
Новый год Евгений Куйвашев встретил в Ессентуках — 1 января на своей странице в Instagram он опубликовал фото с утренней пробежки по городу-курорту. В том же фотоблоге, к слову, глава региона работу уже начал.