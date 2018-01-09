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Главные новости Свердловской области
12:22  09 января 2018 0

Губернатора Куйвашева готовят к бурной второй половине января. В графике Экспо, мундиаль и толпа журналистов

Открытие представительства заявочного комитета ЭКСПО 2025. Екатеринбург , куйвашев евгений
Губернатор вернется к работе с пятницы, 12 январяФото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев активно включится в работу свердловской власти, начиная со второй половины января. Первую рабочую неделю 2018 года он проведет в отпуске, куда ушел перед новогодними каникулами. Его обязанности исполняет первый вице-губернатор Алексей Орлов.

«Глава региона действительно находится в отпуске. Где он его проводит — мне неизвестно. Впрочем, уже на пятницу и субботу у него запланированы первые рабочие мероприятия. Да и полагать, что в отпуске первые лица региона в жизни области никак не участвовали, было бы ошибкой», — рассказал «URA.RU» директор департамента информполитики региона Александр Иванов. По его словам, на январь запланировано несколько совещаний по ЧМ-2018 и Экспо-2025 с участием губернатора.

Новый год Евгений Куйвашев встретил в Ессентуках — 1 января на своей странице в Instagram он опубликовал фото с утренней пробежки по городу-курорту. В том же фотоблоге, к слову, глава региона работу уже начал.

Антон Ольшанников
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