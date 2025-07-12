Крокодила выбрали талисманом областной наркобольницы в Екатеринбурге

В Свердловской областной наркологической больнице по итогам внутреннего голосования неофициальным талисманом выбран крокодил. Об этом сообщил главный врач медучреждения Антон Поддубный.
Голосование за нового маскота проходило в несколько этапов. «Большинство опрошенных сделало свой выбор в пользу победителя первого голосования — крокодила. Кто-то пояснял свой выбор юмором, кто-то говорил о мифическом значении, как существа, которое помогает людям преодолеть свои страхи и жизненные трудности», — пояснил Поддубный в своем telegram-канале.
Итоги обсуждения подвели после консультаций с коллективом и пациентами, а также с коллегами из других медицинских организаций. Новый талисман пока не получил имени, но, как отметил Поддубный, со временем его обязательно выберут.
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