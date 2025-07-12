12 июля 2025

Крокодила выбрали талисманом областной наркобольницы в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главным соперником нового талисмана была черепаха
Главным соперником нового талисмана была черепаха Фото:

В Свердловской областной наркологической больнице по итогам внутреннего голосования неофициальным талисманом выбран крокодил. Об этом сообщил главный врач медучреждения Антон Поддубный.

Голосование за нового маскота проходило в несколько этапов. «Большинство опрошенных сделало свой выбор в пользу победителя первого голосования — крокодила. Кто-то пояснял свой выбор юмором, кто-то говорил о мифическом значении, как существа, которое помогает людям преодолеть свои страхи и жизненные трудности», — пояснил Поддубный в своем telegram-канале. 

Итоги обсуждения подвели после консультаций с коллективом и пациентами, а также с коллегами из других медицинских организаций. Новый талисман пока не получил имени, но, как отметил Поддубный, со временем его обязательно выберут.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской областной наркологической больнице по итогам внутреннего голосования неофициальным талисманом выбран крокодил. Об этом сообщил главный врач медучреждения Антон Поддубный. Голосование за нового маскота проходило в несколько этапов. «Большинство опрошенных сделало свой выбор в пользу победителя первого голосования — крокодила. Кто-то пояснял свой выбор юмором, кто-то говорил о мифическом значении, как существа, которое помогает людям преодолеть свои страхи и жизненные трудности», — пояснил Поддубный в своем telegram-канале.  Итоги обсуждения подвели после консультаций с коллективом и пациентами, а также с коллегами из других медицинских организаций. Новый талисман пока не получил имени, но, как отметил Поддубный, со временем его обязательно выберут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...