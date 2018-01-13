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13 января 2018
Главные новости Москвы
10:39  13 января 2018 0

Скончался художник-постановщик «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» Теренс Марш

Предоткрытие ккт «Колизей» и показ фильма «Сила мечты». Екатеринбург, кинотеатр, колизей, кинозал
В США на 87-м году жизни скончался художник-постановщик Теренс МаршФото: Александр Мамаев © URA.RU

В США скончался художник-постановщик Теренс Марш. Двукратный обладатель «Оскара» умер после многолетней борьбы с раком в возрасте 86 лет, сообщил телеканал 360.

Марш принимал участие в создании многих культовых картин. В частности, речь идет о фильмах «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», «Основной инстинкт» и «Охота за «Красным октябрем» и других. Премию «Оскар» ему вручили за работу над картинами «Доктор Живаго» и «Оливер!».

Последним фильмом, в создании которого Марш принял участие, был «Час пик-2», снятый в 2001 году.

Виктор Жуков
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