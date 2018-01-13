Скончался художник-постановщик «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» Теренс Марш

В США на 87-м году жизни скончался художник-постановщик Теренс Марш
В США скончался художник-постановщик Теренс Марш. Двукратный обладатель «Оскара» умер после многолетней борьбы с раком в возрасте 86 лет, сообщил телеканал 360.
Марш принимал участие в создании многих культовых картин. В частности, речь идет о фильмах «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», «Основной инстинкт» и «Охота за «Красным октябрем» и других. Премию «Оскар» ему вручили за работу над картинами «Доктор Живаго» и «Оливер!».
Последним фильмом, в создании которого Марш принял участие, был «Час пик-2», снятый в 2001 году.