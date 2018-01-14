Минздрав назвал основную причину психических расстройств у жителей Украины

Под данным Минздрава Украины, в большинстве случаев проблемы с психикой у граждан страны связаны с употреблением алкоголя и наркотиков. Из-за этого в 2016 году к врачам вынуждены были обратиться более 690 тысяч граждан Украины, сообщает РИА «Новости».
Еще почти 270 тысяч человек в 2016 году обращались к врачам в связи с травмами мозга или церебральной дисфункцией. К таким расстройствам, в частности, относится болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция. На третьем месте группа с умственной отсталостью всех степеней — более 227 тысяч заболевших.
В Минздраве Украины особо отметили, что в статистике учитываются только люди, проходившие амбулаторное или стационарное лечение, а также те, кто консультировался у врачей в медицинских учреждениях.