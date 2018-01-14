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14 января 2018
Главные новости Москвы
14:23  14 января 2018 1

Минздрав назвал основную причину психических расстройств у жителей Украины

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , флаг украины, киев, днепр
Чаще всего психические проблемы у жителей Украины возникают на фоне употребления наркотических веществФото: depositphotos.com © URA.RU

Под данным Минздрава Украины, в большинстве случаев проблемы с психикой у граждан страны связаны с употреблением алкоголя и наркотиков. Из-за этого в 2016 году к врачам вынуждены были обратиться более 690 тысяч граждан Украины, сообщает РИА «Новости».

Еще почти 270 тысяч человек в 2016 году обращались к врачам в связи с травмами мозга или церебральной дисфункцией. К таким расстройствам, в частности, относится болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция. На третьем месте группа с умственной отсталостью всех степеней — более 227 тысяч заболевших.

В Минздраве Украины особо отметили, что в статистике учитываются только люди, проходившие амбулаторное или стационарное лечение, а также те, кто консультировался у врачей в медицинских учреждениях.

Валерий Дорофеев
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