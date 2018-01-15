17:57 15 января 2018 0

Алексей Шипилов уже два года администрирует внутреннюю политику администрации губернатора Натальи Комаровой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

15 января отмечает день рождения первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов. Куратору внутренней политики и идеологии региона исполнилось 37 лет.

Алексей Шипилов имеет два высших образования по специальностям «политология» и «стратегический менеджмент». До прихода в правительство ХМАО он работал в ОАО «Автобан», принадлежащем депутату думы округа Алексею Андрееву. Официально Шипилов занимал в структуре пост заместителя генерального директора по связям с общественностью, однако фактически отвечал за политические кампании на территориях присутствия «Автобана» и курировал работу благотворительного фонда «Мы вместе».

В правительство Югры Шипилов был назначен в январе 2016 года, сменив на посту прежнего идеолога Андрея Филатова. На этой должности чиновник организовал на территории региона многоуровневые выборы — в Госдуму, региональный парламент и муниципальные представительные органы власти. Сразу после подведения итогов выборов в муниципалитетах прошли масштабные перестановки. По их итогам состав градоначальников обновился более чем на половину. Отработав год на посту, в январе 2017 года Алексей Шипилов получил статус первого заместителя губернатора Натальи Комаровой.

В праздничный день Алексея Шипилова поздравляют коллеги по политическому цеху.

Андрей Филатов и Борис Хохряков — коллеги Алексея Шипилова по идеологической работе в округе Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

«Алексей Викторович продолжает на своем посту дело, которым в свое время занимался и я. Его решения достойны уважения, признания и поддержки. Мы все командой работаем над общим делом — улучшением жизни югорчан. Желаю сегодня имениннику долгих лет, отменного здоровья, домашнего тепла и новых творческих успехов!» — передал поздравление через «URA.RU» советник губернатора Югры Андрей Филатов.

«37 лет — это возраст, когда личностные и карьерные горизонты только открываются. Впереди еще много неожиданных открытий, головокружительных событий, формирующих такую ценную и такую незаменимую вещь, как жизненный опыт человека. Хочется пожелать Алексею Викторовичу стойкости на пути, побед и достижений, уверенности в себе и, конечно же, здоровья, счастья и удачи!» — поздравил именинника через агентство председатель Думы ХМАО Борис Хохряков.

«URA.RU» присоединяется к поздравлениям и желает Алексею Шипилову гармонии дома и побольше теплых вечеров в кругу семьи. С днем рождения!