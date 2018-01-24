Энергетики спасли от мороза несколько поселков в Сургуте

12:21 24 января 2018 2

Специалисты восстановили электроснабжение всего за полтора часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты «Сургутских городских электрических сетей» оперативно восстановили электроснабжение в дачных кооперативах Сургута. Причиной аварийного отключения электроэнергии была перегрузка в электрических сетях.

По данным диспетчерской службы «Сургутских городских электрических сетей», утром 23 января произошло отключение электроэнергии на ВЛ-10 кВ фидер «Виктория», принадлежащей ООО «Северремприбор». Причиной стало превышение потребителями заявленной мощности почти в 2 раза. В результате без электроснабжения оказались дачные кооперативы ПСК «Виктория», «Сосновый бор», «Пищевик», «Рябиновое», «Березовое», «Кедровый», «Летние Юрты». Никто не успел замерзнуть, потому что всего за полтора часа оперативно-ремонтная бригада ООО «СГЭС» восстановила подачу напряжения.

«В данных дачных кооперативах уже неоднократно производились незаконные увеличения подключенной трансформаторной мощности, что приводит к повреждению энергооборудования и аварийным отключениям электроэнергии», — прокомментировал заместитель генерального директора ООО «СГЭС» Сергей Ковин. Специалисты компании ведут ежедневный контроль нагрузки на электрические сети города, а во время холодов устраивают дополнительные осмотры оборудования. С 19 января на предприятии введен особый режим работы, для устранения внештатных ситуаций и обеспечения бесперебойного энергоснабжения дополнительно организованы дежурства оперативно-выездных бригад с необходимой техникой.