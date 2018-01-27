МВД Украины планирует создать на территории Крыма патрульные подразделения дорожной полиции. Об этом на своей странице в Twitter заявил глава ведомства Арсен Аваков. По его словам, до момента возвращения Крыма в состав Украины патрули будут работать на других участках страны. Конкретные сроки создания новой структуры министр внутренних дел пока не сообщил.
Между тем, инициативу властей Украины уже подвергли язвительной критике на полуострове. «Не знаю, какие спецподразделения собираются создавать на Украине. Особенно с учетом того, что у них осталось целых полторы патрульных машины, да и на те не хватает денег, чтобы обеспечивать их топливом. Поэтому я подозреваю, что где-то в центре Крещатика они нарисуют контур Крыма и по нему эта одна несчастная оставшаяся патрульная машина будет ездить», — заявил RT министр внутренней политики Крыма Дмитрий Полонский.
Схожей позиции придерживается депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. Парламентарий уверен, что создание новых подразделений — всего лишь новый коррупционный проект украинских властей. Он напомним, что в Киеве действуют сразу несколько государственных структур, якобы занимающихся вопросами полуострова, однако ни одна из них на его территории не представлена, сообщает телеканал 360.
Тем временем, Арсен Аваков уже призвал Нацполицию и Нацгвардию готовиться к возвращению в Донбасс, пишет Nation news. По словам министра, это время «наступит уже скоро».